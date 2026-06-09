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MLB／巨人李政厚連16場安打 追平秋信守、金河成並列南韓最強

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
巨人隊李政厚連續16場比賽出現安打，追平大聯盟南韓球員紀錄。 法國新聞社
巨人隊李政厚連續16場比賽出現安打，追平大聯盟南韓球員紀錄。 法國新聞社

巨人隊今天回到舊金山主場，對國民隊展開3連戰首戰，外野手李政厚4局下揮出右外野方向一壘打，連續16場比賽出現安打，追平大聯盟南韓球員紀錄。

李政厚4局下面對國民第2任投手米寇拉斯（Miles Mikolas），逮中89英里滑球打向右外野，這支安打也讓他追平2013年紅人隊秋信守、2023年教士隊金河成的紀錄，成為大聯盟南韓球員第3人，6局下追加第2安，再靠隊友安打掩護跑回全隊第1分。

李政厚的連續場次安打紀錄，從5月15日對道奇隊之戰開始，最近22場比賽也有21場揮出安打，明天再戰國民就有機會超越兩位前輩，獨居南韓最強。

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李政厚 金河成 秋信守

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