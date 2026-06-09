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MLB／昔日經典賽王牌遭DFA！古巴「Y-Rod」藍鳥生涯恐畫下句點

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥今日宣布將羅德里奎茲指定讓渡（DFA）。 路透。
藍鳥今日宣布將羅德里奎茲指定讓渡（DFA）。 路透。

藍鳥今日宣布，將古巴29歲右投「Y-Rod」羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）指定讓渡（DFA）。事實上，這已是他近6個月內第二次遭到指定讓渡。去年休賽季時，他就曾通過讓渡程序卻無球隊願意承接合約，最終被下放至3A。

羅德里奎茲曾在2020年起效力日職中日龍，這位古巴強投在2023年世界棒球經典賽大放異彩，代表古巴出賽7.1局送出10次三振，僅失2分，招牌滑球更吸引多支球隊關注，隨後便傳出叛逃至多明尼加，想挑戰大聯盟舞台。最終，藍鳥在2024年球季前，以5年3200萬美元合約網羅。

加盟大聯盟首年，羅德里奎茲主要擔任先發投手，共出賽22場、21場先發，繳出1勝8敗、繳出4.47防禦率。雖然表現稱不上突出，但仍展現不錯潛力。

2025年球季，藍鳥決定將他轉任牛棚，結果收到不錯成效。羅德里奎茲在66場出賽中繳出3.08防禦率，73局送出66次三振，被打擊率僅1成96，WHIP更降至生涯最佳的1.15，成為球隊重要後援戰力之一。

然而，本季狀況卻急轉直下。截至目前，羅德里奎茲僅出賽10場、9.1局投球中，被敲12支安打、失11分，其中8分為自責分，防禦率暴漲至7.71，僅送出6次三振，卻出現7次保送，FIP也來到7.18，WHIP更來到驚人的2.036。最終讓藍鳥決定將他移出40人名單，並指定讓渡。

6月5日面對金鶯之戰，羅德里奎茲遭遇本季最慘烈的一場比賽，僅投0.2局就被敲4支安打、失掉2分責失分，另有1次保送與1次三振，成為藍鳥最終以3：13慘敗的重要原因之一。

事實上，控球問題始終是羅德里奎茲最大的罩門。本季他的三振率僅13.3%，保送率卻高達15.6%，無法有效掌握好球帶，也讓他難以在大聯盟站穩腳步。

不僅如此，羅德里奎茲在去年季後賽就表現欠佳，出賽4場共投2.2局失掉3分，其防禦率高達10.13，也讓他無緣進入世界大賽名單。

根據大聯盟規定，球員被指定讓渡後，球隊有7天時間尋求交易機會或通過讓渡程序，若有其他球隊願意承接合約，便可透過讓渡取得羅德里奎茲；若無球隊認領，藍鳥則可選擇將他下放小聯盟。

不過由於羅德里奎茲過去已有被直接下放紀錄，因此若無球隊認領，他有權拒絕下放並投入自由市場。

考量到他剩餘的高額合約，以及本季不理想的表現，外界普遍認為其他球隊直接透過讓渡承接合約的可能性不高。

但若順利成為自由球員，憑藉過去曾在日職與大聯盟展現過的球威與潛力，仍有不少球隊可能願意給予機會。

2026世足賽倒數

藍鳥 古巴 中日龍 多明尼加 大聯盟 日職

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