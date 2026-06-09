MLB／岡本和真暫居藍鳥雙冠王 吞86K也是美聯第2多

藍鳥隊作客費城，對費城人隊展開3連戰，日本好手岡本和真今天4次打數掛零、吞下兩次三振，中斷連續6場比賽安打紀錄，藍鳥終場2：5輸掉系列賽首戰。

藍鳥目前32勝35敗在美聯東區排名第3，岡本開季至今只缺席兩場，目前13支全壘打、37分打點仍是隊上雙冠王，不過吞下86次三振也是美聯第2多，只落後天使隊奈托（Zach Neto）。

費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天4打數1安打，被三振、保送各1次，連續5場比賽未開轟，本季23轟仍是大聯盟全壘打王，不過吞下96K也排名第2，海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）98K居首。

費城人左投桑契斯（Cristopher Sanchez）先發7局，被揮出4支安打、失兩分，飆出10次三振，成為大聯盟本季第6位奪下8勝的投手，釀酒人隊艾許比（Aaron Ashby）、守護者隊威廉斯（Gavin Williams）並列領先。