MLB／台灣火球男蘇嵐鴻恐成交易籌碼！美媒曝道奇等3隊鎖定國民游擊手

國民主戰游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）被視為眾多球隊最理想的補強目標之一。根據美媒最新消息，道奇、洋基與教士成為最有機會出手的球隊。值得注意的是，來自台灣的高雄19歲右投蘇嵐鴻也被列入交易包裹。

現年25歲的阿布拉姆斯本季打出生涯代表作，目前已敲出14發全壘打、49分打點，外帶9次盜壘，上壘率更高達3成80，比生涯平均足足高出超過6分。

不僅如此，在國聯游擊手中，阿布拉姆斯本季截至目前在全壘打、打點、上壘率、長打率、wRC+以及wOBA等數據都名列前茅，已打出全明星等級表現。

更重要的是，他目前仍處於仲裁年限內，今年球季結束後還有兩年球隊控制權，讓他的交易價值持續攀升。

正因如此，道奇若想得到這位年輕明星游擊手，勢必得付出相當驚人的代價。

美媒預測，道奇必須至少送出農場頭號新秀德保拉（Josue De Paula）作為交易核心，搭配19歲內野大物莫拉萊斯（Emil Morales）以及菜鳥投手萊特（Cam Leiter）

年僅20歲的德保拉被認為擁有類似太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的打擊天賦，具備頂級選球能力與長打潛力，未來有機會成長為30轟等級重砲；身高6呎3吋的莫拉萊斯則擁有優異長打能力與擊球品質，被視為道奇未來最具潛力的年輕游擊手之一；萊特近年受到傷勢與控球問題困擾，但仍擁有上看100英里的火球潛力，被認為具備高風險、高報酬特質。

洋基目前與光芒在美聯東區戰況膠著，兩隊也高居美聯戰績前段班。

游擊防區主要由沃爾普（Anthony Volpe）與卡波雷拉（Jose Caballero）輪替，但外界普遍認為，若能換來阿布拉姆斯，洋基打線將直接升級一個檔次。

至於交易包裹，美媒認為洋基恐怕得付出農場頂級潛力股。

雖然近期升上大聯盟的「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）聲勢不小，但由於揮空率與三振率偏高，國民未必願意將他視為交易核心。

因此，美媒推測洋基最有機會提出的方案，將以農場頭號大物隆巴德（George Lombard Jr.）搭配火球投手拉格蘭吉（Carlos Lagrange）為主體。

19歲的隆巴德雖然仍有擊球穩定性問題，但被看好具備「25轟、25盜」潛力，除了優異運動能力外，他在游擊防區的守備評價同樣出色，去年111場先發游擊僅發生7次失誤，被視為未來明星級內野手；20歲的拉格蘭吉則擁有驚人的火球天賦，這位多明尼加右投速球均速可達97至99英里，最快甚至飆到103英里，搭配橫掃滑球、卡特球與變速球，被認為具備未來王牌先發的潛力。

教士目前雖仍位居國聯西區第三，本季打線則表現低迷，已落後道奇多達8場勝差，馬查多（Manny Machado）與塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等主力球星也都陷入不同程度低潮，團隊打擊率僅2成14，不僅是國聯西區爭冠路上的最大隱憂，更是全大聯盟倒數水準。

美媒認為，教士若想完成交易，頭號籌碼將是19歲捕手沙拉斯（Ethan Salas），這位曾被視為全棒球界最強青少年新秀之一的委內瑞拉捕手，雖然近年發展受到傷勢影響，但仍被看好具備未來明星捕手潛力。

此外，沙拉斯最大的優勢不僅是打擊天賦，更在於超齡的配球能力、阻殺技巧與守備成熟度，仍被視為未來國民重建的重要基石型球員。

除了薩拉斯之外，教士還可能送出20歲內野新秀昆塔納（Humberto Quintana），昆塔納被評價擁有優異的擊球能力與運動天賦，目前被預估最快2029年升上大聯盟。

旅美教士的19歲火球男蘇嵐鴻。圖／展逸國際企業提供

投手部分，美媒則認為教士可能納入來自高雄的19歲右投蘇嵐鴻。蘇藍鴻目前仍屬養成階段，但擁有優異控球能力與不錯的投手天賦，雖然目前速球約89至94英里，但由於身材條件仍有很大成長空間，被看好未來球速還有提升潛力。

若國民希望獲得更接近大聯盟的投手，24歲火球右投馬斯格羅夫（Tucker Musgrove）則可能成為替代方案。馬斯格羅夫最快球速可突破100英里，並擁有97至99英里的伸卡球，被評價具備高天花板先發潛力。

然而，《The Athletic》認為，國民其實沒有急著出售阿布拉姆斯的理由，因為伍德（James Wood）等年輕核心也正在快速成長，球隊戰力提升速度甚至可能比預期更快，因此國民管理層更傾向繼續觀察現有核心陣容發展，而非急著拆散重建藍圖。