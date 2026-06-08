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MLB／年初違反藥物規定遭禁賽80場 德國179轟重砲獲響尾蛇1年約

聯合新聞網／ 綜合報導
德國33歲外野手凱普勒。 美聯社
德國33歲外野手凱普勒。 美聯社

亞利桑那響尾蛇今日宣布，與德國33歲外野手凱普勒（Max Kepler）簽訂為期1年的合約。今年1月，他因違反球隊禁藥政策，而被大聯盟禁賽80場，至今仍在「服球監」。

凱普勒上季效力費城人，打擊成績普普，出賽127場總計敲出90安、18轟、52分打點，打擊率.216、OPS為.691，去年賽季結束後他成為自由球員。然而，讓人沒想到的是，凱普勒在休賽季找尋新東家之際，卻被爆出藥檢中被驗出藥物陽性反應，遭到大聯盟禁賽80場，後續他的經紀團隊和聯盟達成協議，在還沒簽下下一張合約的情況下，仍可繼續服球監。

根據媒體報導，雖是自由球員身份，但凱普勒皆以費城人球員的身分在執行禁賽，目前費城人本賽季已經打了65場比賽，如今他和響尾蛇簽下新合約，剩餘的15場禁賽將跟隨新東家的賽程執行，預計會在6月25日解禁，之後將獲得在大、小聯盟的出賽資格。

壞消息是，根據大聯盟規定，因藥物政策遭禁賽80場以上的球員，當年度將失去季後賽參賽資格。因此即使凱普勒本季重返大聯盟為響尾蛇效力，假設球隊成功闖進季後賽，他仍無法登錄季後賽名單。

出身在德國柏林的凱普勒，父親是波蘭人，母親是美國人，2009年以國際自由球員身份加盟雙城隊，並於2015年在雙城完成大聯盟首秀。從2016年起，凱普勒連續4年產出雙位數全壘打，並在2019年球季，創下職業生涯最高的單季36轟成績，2025年轉戰費城人後，凱普勒維持穩定出賽，球季結束成為自由球員。生涯現累計大聯盟11個球季、出賽1199場，繳出打擊率.235、179轟、983安與560分打點的成績。

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