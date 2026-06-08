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MLB／爭議跑壘釀成逆轉大局 金鶯2分惜敗藍鳥賽後大吐苦水

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯二壘手韓德森（左）試圖觸殺藍鳥跑者克萊門特（右）。 路透社
金鶯二壘手韓德森（左）試圖觸殺藍鳥跑者克萊門特（右）。 路透社

今日藍鳥金鶯系列賽最終戰，前5局手握4比0領先優勢的金鶯，卻在下個半局因藍鳥二壘手克萊門特（Ernie Clement）的一次爭議跑壘釀成大禍，最終藍鳥在該局灌進5分以及8局下補上1分，終場就以6：4逆轉奪勝。然而，賽後金鶯選手和教練卻為此抱不平，認為跑壘有超出三呎線的疑慮。

6局下1出局，此時金鶯4：1領先，藍鳥捕手瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）擊出中間方向滾地球，接到球的金鶯二壘手韓德森（Gunnar Henderson）原本要觸殺從一壘跑向二壘的藍鳥跑者克萊門特，但被後者繞開閃過，認為他跑出界的韓德森，隨即將球傳向一壘試圖完成雙殺。

然而，結果卻讓人意外，打者瓦倫祖拉確定在一壘出局，但跑向二壘的克萊門特則安全上壘，因裁判認為他沒有跑出三呎線，所以沒能完成雙殺，藍鳥三壘跑者趁機回到本壘得分並延續藍鳥在該半局的攻勢。最後，金鶯也因此被攻下5分大局，9局打完以2分差飲恨輸球。二壘審倫茨（Nic Lentz）於賽後解釋：「跑壘員有權確定自己的跑壘路線，克萊門特之所以確定路線，是為了避免防守球員可能造成的干擾，儘管亨德森伸手試圖觸殺，但克萊門特的跑壘路線已經確定，正朝著二壘跑去，因此他的觸壘動作並沒有出界。」

不過，金鶯選手群和教練卻對於判決感到不滿，韓德森在賽後率先開砲：「我要完成雙殺，才不會追著跑者去右外野。」韓德森質疑，克萊門特這次跑壘明顯已經偏離二壘方向，不認同裁判安全上壘的判決。

金鶯主帥阿爾巴納茲（Craig Albernaz）回顧判決當下，裁判告訴他韓德森的觸殺嘗試不夠徹底，但阿爾巴納茲對此不以為然，「我認為，當你伸出手套去觸碰別人時，那就是一次試圖觸碰，並沒有規定你必須伸出手臂多遠才能觸碰別人。」此外，金鶯先發投手巴茲（Shane Baz）也力挺隊友韓德森觀點，不過他不願評論這次帶有爭議的跑壘，理由是他怕被罰款。

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