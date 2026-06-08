MLB／大谷OPS爬到國聯第1！羅伯茲：他接下來會打更多長打

道奇二刀流巨星大谷翔平，今日延續前一場雙安的好表現，在與天使系列賽最終戰5打數貢獻2安打，只可惜牛棚不給力，最終道奇以5：13慘敗無緣完成橫掃。總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽後給予打擊近況火燙的大谷讚揚，目前OPS（整體攻擊指數）高居國聯第1的他，是球隊近期取得出色戰績的關鍵，同時預估他未來會敲出更多長打。

本場比賽，大谷翔平敲出的2安分別在3局下他擊出一支乾淨利落的右外野安打，以及7局下他用球棒輕碰小白球，讓球緩慢滾向三壘，最終幸運地成為一支內野安打。總結今日打擊，大谷翔平5打數敲出2安，並為球隊跑回1分。賽後打擊率上升到3成02，整個6月份，他在6場比賽中的5場達成「敲出至少雙安」的優異表現。

賽後，談到大谷近況，羅伯茲評論道：「我認為大谷翔平的狀態非常好，他的身體素質很棒，而且對球的判斷也很準確，他擊球很有力，而且打出了一些精彩的擊球。當他狀態正佳時，就能帶動整個陣容的士氣，並帶來更多得分，這對球隊來說是莫大的幫助。」

另外，羅伯茲也對他在投打兩端的表現讚不絕口，他說：「我認為他接下來會擊出更多長打，他擊出的平飛球強勁有力，而且（選到）保送率也很高。他在投手丘上的表現也同樣出色，這充分展現了大谷作為一名球員的特別之處。」

值得一提的是，在目前大聯盟打擊排行榜中，大谷翔平OPS以.939排在全大聯盟第3名，放在國聯則是高居第1，另外選到43次保送則是排在全聯盟第9位。