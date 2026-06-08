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MLB／天使後段班砲火近126年最猛 羅伯茲坦言無法解決6到9棒

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
天使後段棒次火力四射，楚奧特卻是6支0、吞2K。 歐新社
天使後段棒次火力四射，楚奧特卻是6支0、吞2K。 歐新社

天使隊本季在洛杉磯「高速公路大戰」一勝難求，今天終於改變命運，後4棒火力大爆發，一共出現13支安打、猛攻10分打點，終場以13：5獲勝，終止對戰5連敗，兩隊下次例行賽交手要等到明年了。

天使今天出現15支安打，前5棒只有2安、3打點，慘吞13次三振，看板球星楚奧特（Mike Trout）更是6支0、吞2K，這次對道奇3連戰合計13次打數掛零，被三振6次。

但天使第6到9棒歐戴爾（Jo Adell）、馬德里賈爾（Nick Madrigal）、希瑞（Jose Siri）、李維洛（Sebastian Rivero）加起來15次數揮出13支安打，另有4次保送，尤其李維洛5支5、包辦6分打點最猛，歐戴爾也貢獻4安、包括1支兩分砲，天使官網形容這場勝利是「歷史性大勝道奇」，避免整季被橫掃命運。

大聯盟官方數字統計，這是1961年球季至今，6到9棒首次連續11次打數揮出安打，這4棒單場打擊率8成67更是1900年至今最高。天使總教練鈴木清說：「打到第8局被告知，我才知道一度11支11，打席全部安打，還有4次保送，後段棒次展現高品質打擊。」

馬德里賈爾2局上面對先發投手西恩（Emmet Sheehan）打出9顆界外球，還成功推翻兩個好球判決，獲得保送上壘，全場擊出17個界外球也是隊史近29年單場最多，一共獲得3次保送，他說：「逮中很多好球總是打成界外，一方面令人沮喪，但另一方面這些打席也很重要，可以給投手施加壓力，讓下一個打者上場。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說：「天使後段棒次經常打出界外球，我們沒能解決掉他們，從第6到9棒都沒能拿下。」

天使去年在「高速公路大戰」6戰全勝，今年戰況差點完全相反，最後關頭靠「後段班」扭轉情勢。

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羅伯茲 天使 道奇

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