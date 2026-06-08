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MLB／道奇牛棚狂失11分本季最慘 官網形容徹頭徹尾輸給天使

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇先發投手西恩只投1.1局就黯然退場，後續牛棚也瘋狂失分，創本季最慘紀錄。 美聯社
道奇先發投手西恩只投1.1局就黯然退場，後續牛棚也瘋狂失分，創本季最慘紀錄。 美聯社

道奇隊在今年最後一場洛杉磯「高速公路大戰」投手群崩盤，以5：13不敵天使隊獲勝，終止對戰5連勝，先發投手西恩（Emmet Sheehan）投1.1局失兩分吞敗，向來穩定的牛棚狂失11分，更創本季最慘紀錄。

西恩面對9人次被揮出3支安打，出現兩次保送，只投49球就退場，創下本季最短出賽紀錄，2局上面對天使第7棒馬德里賈爾（Nick Madrigal）投了14球是主因；道奇官網指出，馬德里賈爾打出9個界外球，還成功推翻兩個好球判決，獲得保送上壘，讓西恩在第2局就被淘汰出局。

西恩2局上1出局後，因兩支安打、兩次保送失兩分，6名後援投手登板再失11分，西恩說：「只是想盡快解決馬德里賈爾，讓他把球打進場內，他打了很多界外球，打擊表現確實不錯。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，這次投打對決確實產生巨大影響。

官網指出，道奇牛棚去年投657.2局，承擔大聯盟30隊最重任務，今年由於先發投手投得更長，開季至今只有199局是大聯盟最少；但沒有任何人能保證自己不會狀態不佳，剛好幾名救援投手今天都碰到，本季對天使唯一失利是徹頭徹尾的敗仗。

羅伯茲表示，先發投手能投滿局數總是好事，若能合理控制牛棚投手的局數，讓他們各司其職，這對球隊的現在和未來都有好處，這一切取決於先發投手能否保持良好狀態。

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道奇 天使 洛杉磯

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