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MLB／道奇休息室有「小強危機」 大谷翔平驚恐反應成焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平在休息室看到蟑螂後，露出驚恐神情。 截自X
大谷翔平在休息室看到蟑螂後，露出驚恐神情。 截自X

在昨日道奇天使的系列賽，雖然山本由伸上演先發8局只被敲2安的好投，但在比賽過程，道奇二刀流巨星大谷翔平在場邊的舉動卻意外成為焦點。轉播鏡頭拍到當時道奇休息區有蟑螂入侵，引發一眾球員騷動，就連身高193公分的大谷也被嚇到整個人往後跳，並露出驚嚇神情。

道奇昨在這場「高速公路大戰」中以9：2輕取天使，收下2連勝。至於「小強危機」插曲則發生在比賽中，當時轉播畫面補捉到，道奇球員正在休息室觀看比賽，此時突然有一隻蟑螂出現，號稱地表最強二刀流的大谷翔平，在發現這位不速之客後，竟露出驚恐的表情，身體也本能地往後閃避，明顯被嚇了一大跳；他的隊友帕赫斯（Andy Pages）則顯得輕鬆許多，只見他冷靜地用腳踩向蟑螂，展開蟲蟲清除任務，身旁隊友們在見此情景後忍不住笑意，讓緊張的比賽氣氛緩和不少。

更有趣的是現場主播的反應，在發現小強當下便驚呼：「休息區裡好像有隻大蟑螂（A big cockroach in the dugout apparently）！」接著不斷發出「OH」、「啊」等驚叫聲，主播甚至激動大喊：「帕赫斯，搞定它（Get it Andy）！」這意外插曲讓轉播過程增添不少樂趣。

該影片曝光後迅速在美國社群媒體上瘋傳，甚至有球迷幽默表示：「終於找到大谷翔平的弱點了。」

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