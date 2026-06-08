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MiLB／柯敬賢狀態火燙1A連8場敲安 鄭宗哲3A敲1安

中央社／ 台北8日電
柯敬賢。資料照
柯敬賢。資料照

美職洛杉磯道奇隊1A野手柯敬賢出賽維持好手感，今天單場5打數敲出2支安打，近期連8場出賽敲安；波士頓紅襪隊3A野手鄭宗哲則是單場3打數有1支安打。

美國職棒小聯盟賽事，道奇隊1A今天與運動家隊1A交手，道奇隊台灣好手柯敬賢先發打4棒、守左外野，2局下敲出二壘方向滾地球出局，4局下吞下三振。

6局下道奇隊首名打者敲出二壘打，柯敬賢補上左外野方向安打推進，道奇隊攻勢延續添分；7局下柯敬賢敲出中外野方向飛球出局。

9局下柯敬賢敲出個人單場第2支安打，為左外野方向安打；道奇隊終場以8比15吞敗。柯敬賢總計5打數敲出2支安打，吞下1次三振，跑回2得分；近期連8場出賽敲安，賽後打擊率2成85。

波士頓紅襪隊3A今天與多倫多藍鳥隊3A交手，紅襪隊台灣野手鄭宗哲先發打8棒、守二壘，1局下敲出三壘高飛球出局；4局下敲出中外野方向安打，靠著隊友安打攻勢跑回分數。

鄭宗哲6局下吞下三振，今天總計3打數敲出1支安打，吞下1次三振，跑回1得分；此役紅襪隊終場以5比3搶勝。鄭宗哲近期連4場出賽敲安，賽後打擊率2成42。

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柯敬賢 鄭宗哲 道奇

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