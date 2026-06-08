MLB／官網預告先發投手確定了 鄧愷威後天對決天使拚第4勝

天使隊今天在洛杉磯「高速公路大戰」以13：5擊敗道奇隊，終止對戰5連敗，明天回到主場對太空人隊展開3連戰，台灣投手鄧愷威將在後天第2戰登板先發，挑戰本季第4勝。

大聯盟官網預告，太空人、天使明天先發投手分別是艾里蓋提（Spencer Arrighetti）、羅德里奎茲（Grayson Rodriguez），後天則是鄧愷威、烏雷納（Walbert Urena），這將是鄧愷威生涯3年首次先發對決天使，台灣時間上午9點38分開打。

鄧愷威3月29日本季初登板在主場亮相，對天使中繼2.1局無失分，只被揮出1支安打，投出兩次三振、1次保送，當時最快球速95.6英里（約153.9公里），奪下轉戰太空人首勝。

鄧愷威本季出賽19場，其中6場先發，合計47局失17分（16分自賣），投出44次三振，目前戰績3勝4敗3中繼、防禦率3.06。

太空人今天在主場0：5不敵運動家隊，未能完成3連戰橫掃，目前戰績30勝37敗在美聯西區排名第4，領先天使隊4.5場勝差。