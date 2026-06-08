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MLB／大谷翔平5支2未開轟 天使狂攻13分終止對道奇5連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。路透
大谷翔平。路透

天使隊本季在洛杉磯「高速公路大戰」一路挨打，今天最後一次和道奇隊交手終於贏球，全場5波攻勢包括7局上打了一輪狂攻6分，終場以13：5獲勝，終止對戰5連敗。

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）投1.1局失兩分退場，全場動用7名投手，一共被揮出15支安打，包括兩支全壘打，赫南德茲（Jonathan Hernandez）後援1.2局，被揮出7支安打、失6分成為重傷害。

天使王牌投手索利安諾（Jose Soriano）先發6局，被揮出8支安打，包括兩支全壘打，失5分有4分自責，退場時6：5領先，隊友7局上一輪猛攻，讓他穩住本季第7勝。

道奇6局下靠拉辛（Dalton Rushing）3分砲、瓦德（Ryan Ward）陽春砲攻下4分，把落後差距縮成1分；7局上赫南德茲崩盤，1出局後投出保送，再被連揮5支安打，包括歐戴爾（Jo Adell）兩分砲、奈托（Zach Neto）3分砲，單局失6分種下敗因。

天使捕手李維洛（Sebastian Rivero）5次打數都是安打、攻下6分打點，歐戴爾貢獻4安2打點，希瑞（Jose Siri）也有3安2打點，後段棒次聯手打下江山。

道奇全場出現11支安打，但得分效率不如天使，大谷翔平5打數2安打、被三振1次，3局下跑回全隊第1分，本季打擊率升至3成02；道奇終止2連勝，本季戰績42勝24敗穩居國聯西區第1，天使25勝41敗仍在美聯墊底。

2026世足賽倒數

道奇 MLB 赫南德茲

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