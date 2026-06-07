MLB／隊友狂打助山本3連勝 官網：晚15分鐘開電視以為螢幕故障

道奇隊今天在主場對天使隊之戰，1局下就打了12人次狂攻9分，終場以9：2獲勝，本季在洛杉磯「高速公路大戰」對戰天使5連勝，山本由伸先發8局失1分奪勝，他說：「我丟掉這場比賽第1分，之後努力保持冷靜，控制投球數，才能投到第8局。」

山本1局上被揮出兩支安打失1分，換局後道奇火力全開，大谷翔平首局首打席揮出內野安打，帶動這半局9分瘋狂攻勢，全隊7支安打包括帕赫斯（Andy Pages）、大谷都轟出兩分砲（單局2安），完全打垮天使士氣。

這是道奇本季單局得分最高紀錄，官網指出：「如果你晚了15分鐘才打開電視看比賽，可能會以為螢幕故障了，9：1這種懸殊比數通常需要整晚進攻才能建立起來，但道奇第1局就取得大幅領先優勢。」

山本用93球完成8局任務，只被揮出兩支安打、失1分，個人本季投球局數最長，投出3連勝後戰績升至6勝4敗，防禦率2.68在國聯排名第8。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「 取得大比分領先時，投手往往開始失去專注，不是保送就是失投，但山本就像平手一樣，持續投出好球，讓打者擊出軟弱無力的球，投球效率很高。」