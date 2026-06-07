MLB／不能輸給朗希！山本由伸連續解決22人 神紀錄比肩麥達克斯

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸今天在主場先發面對洛杉磯天使，雖然首局先丟1分，但隨後立刻修正狀態，展現王牌級壓制力，最終主投8局只被敲出2支安打，送出4次三振，沒有保送，僅失1分，順利收下本季第6勝。

山本由伸雖然開局一度遇到亂流，但從第2局開始，他完全找回投球節奏，沒有再讓天使任何打者上壘，從首局2出局後一路到第8局結束，連續解決22名打者，徹底壓制對手打線。

山本由伸賽後表示，自己沒有因首局失分而慌亂，而是專注於一局一局完成任務。他說：「我就是冷靜地專注在每一局投球。結果上來看，能用比較少的球數投到第8局，我覺得很好。」

談到第2局後的修正，他也提到，自己和投手教練在首局結束後確認調整重點，之後感覺明顯變好。

山本由伸表示：「我有意識到要積極把球投進好球帶。第2局開始，我覺得能用非常好的感覺投球。」

這場比賽山本由伸只用了93球就投完8局，從第2局到退場前都沒有被敲安打，也沒有投出任何四死球。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後特別稱讚他的專注力，認為在球隊早早取得大幅領先後，山本仍能保持像比分膠著時一樣的投球品質，這一點最令人印象深刻。

羅伯茲表示：「最讓我印象深刻的是，他一直保持專注。天使是一支非常積極揮棒的球隊。很多先發投手在獲得大量領先後，可能會投出保送、失投，或注意力開始鬆掉，但他投得就像比賽還是平手一樣。」

山本由伸這場「22人連續出局」的表現，也寫下驚人紀錄。根據美國數據網站《Opta STATS》統計，山本由伸大聯盟生涯已經第3次在單場登板中，從比賽某個時間點開始到退場前連續解決至少20名打者。前2次分別是去年9月12日對舊金山巨人，以及世界大賽第2戰面對多倫多藍鳥。

過去50年大聯盟只有一名投手曾3度達成這項紀錄，那就是生涯355勝的傳奇塞揚強投麥達克斯（Greg Maddux）。如今山本由伸成為近半世紀以來第2位達成此壯舉的投手，也讓他在大聯盟第3年就已經和歷史級巨投並列。

對於這樣的成就，山本由伸賽後仍維持一貫低調態度。他提到，首局道奇打線9分大局在自己的棒球人生中可能也是第一次遇到。當被媒體半開玩笑問到，當時是否曾心想「差不多該出局了吧」時，他笑著立刻否認：「沒有。」

山本由伸也談到，道奇近期先發投手群狀態都相當出色，前一天佐佐木朗希才投出7局無失分、10次三振的好投，自己也受到刺激。

山本由伸說：「我不能被落下，所以也要好好完成自己的工作，繼續努力。」

山本由伸前一場先發是在5月31日面對費城費城人，當時他主投5.1局無失分，拿下本季第5勝。如今他又對天使繳出8局1失分的高水準內容，顯示近期狀態持續升溫。