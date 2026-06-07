MLB／今井達也5局8K近3戰勇奪2勝 賽後曝逐漸適應美國生活

太空人日籍投手今井達也今日先發交出5局8K失2分成績單，最快球速高達97英里（約時速156.1公里），自家打線也很挺，全場一共灌進14安（包含3轟），終場太空人就以13：2大勝對手運動家。賽後，今井除了談到本場比賽的投球內容，還向媒體表示自己正逐漸適應在美國的生活。

今井達也今天先發投到3局上2出局後遭遇亂流，先投出保送接著被連續安打掉1分，隨後又出現觸身球、保送再丟1分，所幸他及時止血K掉麥尼爾（Jeff McNeil），沒有造成更多重傷害。在4局上，被敲1安但力保不失，5局上投出3上3下無失分，隨後退場休息。

總計今日投球成績，今井達也5局共用92球，其中56顆好球，最快球速達97英里，被敲5安、失2分，投出8次三振、3次保送、1次觸身球。9局打完太空人奪勝後，個人本季第3勝入袋，防禦率下修至5.24。儘管投出了一些保送，但今井總能在關鍵時刻三振打者，主要依靠他犀利的滑球，賽後他反思了自己的投球表現，並說道：「總體來說，我覺得還不錯。我嘗試投了一些指叉球，但我目前還無法在比賽中使用它們，所以我感覺還需要多加練習。」

在賽季初，今井達也曾談到自己難以適應美國的生活，但現在看來他已經找到了節奏，他說：「和剛來的時候相比，我現在和隊友們相處得非常好，感覺自己正在逐漸適應在美國也能像在日本一樣打球。」當被問及如何適應新環境時，今井回答說：「從春訓開始，球隊就一直在想辦法讓我更輕鬆，所以我意識到，對我來說，最重要的是盡可能有效地利用每一天的時間。」

28歲的今井達也，在今年初休賽季期間，透過入札制度以3年最高6300萬美元（約新台幣19.8億元）合約總值加盟休士頓太空人，賽季初一度表現不佳，甚至因傷勢下放小聯盟，回到大聯盟後他很快調整自身狀態，在近3場先發出賽勇奪2勝，防禦率也持續下修中。