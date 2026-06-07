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MLB／道奇鐵捕今日賽前突然被撤換 教頭解釋：脖子不舒服

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇當家鐵捕史密斯，今日與天使之戰，因頸部不適未出戰。 路透社
道奇當家鐵捕史密斯，今日與天使之戰，因頸部不適未出戰。 路透社

道奇今日9：2戰勝天使的比賽中，當家鐵捕史密斯（Will Smith）賽前原在先發名單內，但他隨後被換下，改用拉辛（Dalton Rushing）上場。總教練羅伯茲（Dave Roberts）隨後解釋，是因為史密斯的頸部處有些不適，導致無法出賽。

羅伯茲在今日賽前受訪時，談到了史密斯缺陣原因，「這事來得莫名其妙，我今天帶他來訓練，然後跟訓練師艾伯特（Thomas Albert）聊了聊，他說史密斯的脖子有點不舒服。」隨後他給出可能原因：「我覺得可能是昨晚沒睡好，或者枕頭不好，我也不確定。」

道奇二號捕手拉辛。 美聯社
道奇二號捕手拉辛。 美聯社

接替史密斯出場擔任主戰捕手的拉辛，今日3打數雖無安打演出，但有選到1次保送、跑回1分。回顧今日這場比賽，道奇在1局下靠著2發全壘打和對手守備失誤，單局直接灌進9分，將比賽定調，終場就以9：2拿下與天使「高速公路大戰」系列賽2連勝。

本賽季，25歲的年輕捕手拉辛已逐漸顯露鋒芒，打擊端目前共計敲出7轟、25安、18分打點，打擊率為.266、OPS為.864。羅伯茲更透露，他在蹲捕方面也有進步，「拉辛會參加投手會議，也和史密斯的關係非常好，我很高興。現在他接山本由伸的球時更加流暢了，也更加適應比賽節奏。」

儘管史密斯無緣出戰系列賽第2戰，但羅伯茲強調：「無論如何他都會參加3場比賽中的2場。」這代表明日道奇天使系列賽最終戰，史密斯將會上場。

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