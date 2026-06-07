MLB／釀酒人火球男狂飆103.7英里 創18年來先發最速紀錄

密爾瓦基釀酒人24歲右投米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）持續用驚人火球改寫大聯盟紀錄。他今天在作客洛磯之戰先發登板，不僅投出103.7英里速球（約166.9公里），寫下自2008年啟用投球追蹤系統以來，先發投手最快球速紀錄，更以7局僅失1分非自責分的優質好投，幫助釀酒人以7比1拿下勝利。

米蕭洛斯基這場比賽主投7局，被敲出4支安打，送出8次三振，另有3次保送，只失1分非自責分，賽後防禦率下降到1.50。

更驚人的是，他近7場先發合計45.1局只失1分自責分，防禦率低到0.20，這是自1968年6月6日至7月6日的傳奇投手吉布森（Bob Gibson）7場先發防禦率0.14後，大聯盟投手在至少30局的連續7場先發區間內最低防禦率。

這位年輕火球男幾乎每次登板都會寫下與球速有關的新紀錄，本場比賽也不例外。3局面對洛磯打者卡羅斯（Kyle Karros）時，米蕭洛斯基投出一顆低角度外角速球，球速高達103.7英里，成為自2008年有完整測速紀錄以來，先發投手投出的最快一球。先前他個人最快紀錄是5月25日對聖路易紅雀時投出的103.4英里。

事實上，現今大聯盟先發投手最快的12顆球，全都出自米蕭洛斯基之手。這場他總共投出52顆球速達100英里以上的速球，僅次於自己5月25日單場57顆的紀錄；其中更有45顆球速達到101英里以上，刷新大聯盟測速時代紀錄。

第2局時，米蕭洛斯基用一顆103.1英里速球三振洛磯捕手古德曼（Hunter Goodman），這是自投球追蹤時代以來，先發投手完成三振的第4快球速。至於前3快紀錄，同樣都由米蕭洛斯基在今年稍早締造，原本最快是5月25日的103.4英里。

比賽中米蕭洛斯基也曾遇到驚險狀況。第2局，強斯頓（Troy Johnston）擊出投手方向強勁滾地球，球似乎擊中米蕭洛斯基左小腿下方，最後形成內野安打。防護員上場檢查後，米蕭洛斯基仍投出暖身球並留在場上，沒有提前退場。

第6局他一度陷入危機，先被麥卡錫（Jake McCarthy）敲出內野安打上壘，隨後暴投讓跑者推進到二壘。接著他用一顆98.2英里卡特球擊中弗里曼（Tyler Freeman）頭盔，導致弗里曼提前退場，不過弗里曼仍能自行走下場。

米蕭洛斯基之後讓拉姆菲爾德（TJ Rumfield）擊出飛球出局，又保送古德曼形成滿壘，但他成功讓強斯頓擊出左外野飛球，再讓托瓦爾（Ezequiel Tovar）擊出二壘滾地球，化解失分危機。

第7局米蕭洛斯基仍面臨跑者上壘壓力，但再度靠三振脫困，接連解決麥卡錫與湯普森（Sterlin Thompson）。他本場最後一球是對湯普森投出的101.3英里速球，讓對方站著看三振，替這場火球秀畫下完美句點。

更難得的是，這場比賽地點位於打者天堂庫爾斯球場。這座球場向來因高海拔、空氣稀薄而有利打者，投手要在這裡壓制打線並不容易，但米蕭洛斯基仍用極致球威和壓制力征服洛磯打者。