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MLB／山本由伸8局失1分連續解決22人 道奇首局灌9分守護他的第6勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
山本由伸8局失1分，收下3連勝。 法新社
山本由伸8局失1分，收下3連勝。 法新社

道奇隊與天使隊3連戰第2場比賽，道奇打線在1局下就有帕赫斯（Andy Pages）和大谷翔平雙雙開轟，單局猛攻12人次灌進9分，而山本由伸雖首局失1分，但之後投出22上22下，最終繳出8局失1分的神勇表現，幫助道奇以9：2拿下勝利，山本由伸收下3連勝。

山本由伸開賽在2出局後面對梅柯勒（Wade Meckler）的短打，自己下丘處理不及，讓天使隊靠內野安打上壘，接著山本由伸再被佩拉薩（Oswald Peraza）敲出三壘打失1分，隨後製造滾地球抓下第3個出局數。

道奇雖先陷入0：1落後，但1局下展開瘋狂猛攻，大谷翔平敲出內野安打，帕赫斯（Andy Pages）轟出2分砲超前比數，道奇前6棒連續安打狙擊對手，天使隊換投後仍沒能止血，先發投手柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）僅投0.1局挨6安、失7分（6分責失）。

道奇接著靠天使的失誤再添分數，且大谷翔平同一局第2度站上打擊區，面對第2任投手蘇特（Brent Suter），轟出中外野方向的2分全壘打，擊球初速110.4英里（約177.6公里），飛行距離406英尺（約123.7 公尺），是他本季第11轟，單局雙安、跑回2分，替道奇拉開9：1領先。

難得有隊友打線給予的火力支援，山本由伸進入第2局之後完全主宰局面，沒再讓對手踏上壘包，連續解決21名打者，投完8局退場，最後交給崔爾（Jack Dreyer）關門，雖被奈托（Zach Neto）轟出擊中左外野標竿的陽春彈，仍守住勝利。

山本由伸此戰先發8局用93球，寫下本季最長先發，只被擊出2支安打都出現在首局，失1分，送出4次三振，沒有保送，拿下本季第6勝、3連勝，最快球速97.5英里（約156.9公里），防禦率2.68。

大谷翔平今天則是擔任道奇開路先鋒，4打數敲出2支安打，包括一發全壘打，還選到1次保送，目前打擊率3成。

2026世足賽倒數

大谷翔平 道奇 山本由伸

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