聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平單局2安、本季第11轟 山本由伸可望輕鬆第6勝
道奇隊今天繼續在主場迎戰天使隊，先發投手山本由伸雖然1局上就失1分，但道奇1局下瘋狂打了12人次，大谷翔平不但單局雙安，還轟出兩分砲，這半局狂攻9分大幅領先，山本挑戰本季第6勝處於相當有利局面。
山本開賽解決兩名打者後，被揮出兩支安打，包括佩拉薩（Oswald Peraza）三壘打失1分。
道局1局下火力全開，大谷首局首打席揮出內野安打，帶動這半局攻勢，前6棒連續安打，讓天使先發柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）陷入苦戰，面對8人次只解決1人，被揮出6支安打、1次保送就退場，失7分有6分自責。
天使換上第2任投手蘇特（Brent Suter），道奇攻勢依然猛烈，大谷逮中91英里伸卡球，轟成中外野方向406英尺全壘打，本季第11轟出爐，也是生涯對天使第6轟；道奇這半局出現7支安打，帕赫斯（Andy Pages）也轟出兩分砲，大谷是唯一單局包辦2安的打者。
道奇本季在洛城「高速公路大戰」對戰天使4連勝，今天很有機會再下一城，山本投完前4局只被揮出兩支安打、失1分，暫是勝投候選人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。