快訊

陸四艘大型公務船最小6600噸最大10000噸 今將抵達台灣東部海域執法

MLB／大谷翔平單局2安、本季第11轟 山本由伸可望輕鬆第6勝

招生作戰／教授放低身段「海巡」搶生 報考人數增3成

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平單局2安、本季第11轟 山本由伸可望輕鬆第6勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平轟出兩分砲。 路透社
大谷翔平轟出兩分砲。 路透社

道奇隊今天繼續在主場迎戰天使隊，先發投手山本由伸雖然1局上就失1分，但道奇1局下瘋狂打了12人次，大谷翔平不但單局雙安，還轟出兩分砲，這半局狂攻9分大幅領先，山本挑戰本季第6勝處於相當有利局面。

山本開賽解決兩名打者後，被揮出兩支安打，包括佩拉薩（Oswald Peraza）三壘打失1分。

道局1局下火力全開，大谷首局首打席揮出內野安打，帶動這半局攻勢，前6棒連續安打，讓天使先發柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）陷入苦戰，面對8人次只解決1人，被揮出6支安打、1次保送就退場，失7分有6分自責。

天使換上第2任投手蘇特（Brent Suter），道奇攻勢依然猛烈，大谷逮中91英里伸卡球，轟成中外野方向406英尺全壘打，本季第11轟出爐，也是生涯對天使第6轟；道奇這半局出現7支安打，帕赫斯（Andy Pages）也轟出兩分砲，大谷是唯一單局包辦2安的打者。

道奇本季在洛城「高速公路大戰」對戰天使4連勝，今天很有機會再下一城，山本投完前4局只被揮出兩支安打、失1分，暫是勝投候選人。

2026世足賽倒數

道奇 大谷翔平 山本由伸

延伸閱讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

MLB／弗里曼9局再見轟氣走天使 盛讚佐佐木朗希「投得太棒」

MLB／鄧愷威第6局遭狙擊 對海盜先發5局失5分敗投候選

中職／0：5打到7：6逆轉勝 兄弟回洲際宰猿終止主場7連敗

相關新聞

MLB／大谷翔平單局2安、本季第11轟 山本由伸可望輕鬆第6勝

道奇隊今天繼續在主場迎戰天使隊，先發投手山本由伸雖然1局上就失1分，但道奇1局下瘋狂打了12人次，大谷翔平不但單局雙安，還轟出兩分砲，這半局狂攻9分大幅領先，山本挑戰本季第6勝處於相當有利局面。

MLB／連14戰安打再破個人紀錄 李政厚打擊率衝上國聯第3

巨人隊昨天18：3狂電小熊隊，今天延長10局下因為再見失誤以2：3落敗，巨人外野手李政厚4打數2安打、跑回1分，連續14場比賽出現安打再創個人新高，本季打擊率3成24在國聯排名第3。

MLB／艾瓦瑞茲滿貫砲躍居美聯雙冠王 今井達也投5局奪第3勝

太空人隊重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）今天2局下轟出滿壘全壘打，本季第22轟出爐，日薩投手今井達也先發5局失兩分，靠著隊友火力贊助奪下本季第3勝，太空人終場以13：2大勝運動家隊。

MLB／弗里曼9局再見轟氣走天使 盛讚佐佐木朗希「投得太棒」

洛杉磯道奇今天在主場迎戰洛杉磯天使，演出一場緊繃的投手戰。日籍投手佐佐木朗希本季第11度先發登板，投出旅美後代表作，主投7局用98球，只被敲出2支安打，送出大聯盟生涯新高10次三振，另有2次保送，無失分退場。

MLB／佐佐木朗希絕好調！飆旅美最快161.9公里 繳7局10K無失分

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希今天主場先發對戰洛杉磯天使，投出旅美後最具代表性的一場好球。他主投7局僅被敲出2支安打，送出赴美後單場最多的10次三振，全場無失分退場，可惜道奇打線也遭到天使先發投手戴特莫斯（Reid Detmers）壓制，未能及時提供火力支援，讓佐佐木朗希本季第4勝只能暫時延後。

MiLB／鄭宗哲3A單場雙安還對薛則敲長打！廖宥霖新人聯盟再見轟

密爾瓦基釀酒人隊18歲野手廖宥霖今天在新人聯盟出賽，2安3打點、延長賽10局下敲出再見2分砲當英雄，旅美生涯首轟出爐；波...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。