MLB／大谷翔平單局2安、本季第11轟 山本由伸可望輕鬆第6勝

道奇隊今天繼續在主場迎戰天使隊，先發投手山本由伸雖然1局上就失1分，但道奇1局下瘋狂打了12人次，大谷翔平不但單局雙安，還轟出兩分砲，這半局狂攻9分大幅領先，山本挑戰本季第6勝處於相當有利局面。

山本開賽解決兩名打者後，被揮出兩支安打，包括佩拉薩（Oswald Peraza）三壘打失1分。

道局1局下火力全開，大谷首局首打席揮出內野安打，帶動這半局攻勢，前6棒連續安打，讓天使先發柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）陷入苦戰，面對8人次只解決1人，被揮出6支安打、1次保送就退場，失7分有6分自責。

天使換上第2任投手蘇特（Brent Suter），道奇攻勢依然猛烈，大谷逮中91英里伸卡球，轟成中外野方向406英尺全壘打，本季第11轟出爐，也是生涯對天使第6轟；道奇這半局出現7支安打，帕赫斯（Andy Pages）也轟出兩分砲，大谷是唯一單局包辦2安的打者。

道奇本季在洛城「高速公路大戰」對戰天使4連勝，今天很有機會再下一城，山本投完前4局只被揮出兩支安打、失1分，暫是勝投候選人。