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MiLB／李灝宇3A單日兩戰都開轟 共敲4安4打點手感火燙

中央社／ 台北7日電
李灝宇雙重賽兩場比賽都開轟。 法新社
李灝宇雙重賽兩場比賽都開轟。 法新社

旅美底特律老虎隊台灣好手李灝宇3日下到小聯盟3A，今天雙重賽兩場比賽都開轟，首場敲出2分砲，第2戰敲出陽春砲，兩戰合計敲出4支安打、貢獻4分打點，打擊手感火燙。

23歲「台灣怪力男」李灝宇，今年球季在大聯盟累積32場出賽，敲出17支安打包括2發全壘打；3日下到小聯盟3A持續出賽，依然維持火燙手感。

老虎隊3A今天與芝加哥小熊隊打雙重賽，首場比賽李灝宇先發打4棒、守二壘，1局上2人出局、壘上有人局面，李灝宇開轟，2分砲幫助球隊取得領先；4局上吞下三振。

李灝宇5局上再敲出帶有打點的安打；7局上吞下三振，成為比賽最後一個出局數。單場4打數敲出2支安打，貢獻3分打點；老虎隊終場以5比7吞敗。

雙重賽第2場比賽，李灝宇先發打4棒、守三壘，2局上選到四壞保送，靠著隊友安打延續跑回球隊第1分。

4局插曲多，李灝宇4局上遭觸身球保送，小熊隊的總教練、投手被驅逐出場；4局下老虎隊的總教練和投手教練也被驅逐出場。

6局上老虎隊3比1領先局面，李灝宇再開轟，陽春砲幫助球隊多添保險分，7局上再敲出安打；李灝宇單場2打數都敲安打，貢獻1分打點。單日兩場比賽都開轟，賽後打擊率2成44。此役老虎隊終場以8比1搶勝。

2026世足賽倒數

底特律 老虎 小熊隊

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