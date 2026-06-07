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MLB／連14戰安打再破個人紀錄 李政厚打擊率衝上國聯第3

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

巨人隊昨天18：3狂電小熊隊，今天延長10局下因為再見失誤以2：3落敗，巨人外野手李政厚4打數2安打、跑回1分，連續14場比賽出現安打再創個人新高，本季打擊率3成24在國聯排名第3。

小熊明星外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）成為贏球最大功臣，5打數4安打、轟出雙響砲，最關鍵一擊出現在9局下2出局，從巨人第4任投手溫恩（Keaton Winn）的手中轟出陽春砲，追成2：2平手，改變球隊命運。

小熊一壘手一壘手布許（Michael Busch）10局下揮出安打，巨人右外野手貝里柯托（Victor Bericoto）接球失誤，讓小熊跑回致勝分，兩隊在3連戰前兩戰扯平。

「這種感覺太棒了。」阿姆斯壯說：「昨天真是奇怪的一天，能夠用這種方式翻過這一頁，真是令人欣慰。」

李政厚從5月15日對道奇隊之戰開始，最近14場比賽都出現安打，其中3場比賽至少4安，打擊率也從2成67升至3成24，在國聯只落後費城人隊馬許（Brandon Marsh）3成35、馬林魚隊羅培茲（Otto Lopez）3成33，本季累積70支安打和馬許並列第5。

2026世足賽倒數

李政厚 MLB 小熊

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