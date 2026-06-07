聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／連14戰安打再破個人紀錄 李政厚打擊率衝上國聯第3
巨人隊昨天18：3狂電小熊隊，今天延長10局下因為再見失誤以2：3落敗，巨人外野手李政厚4打數2安打、跑回1分，連續14場比賽出現安打再創個人新高，本季打擊率3成24在國聯排名第3。
小熊明星外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）成為贏球最大功臣，5打數4安打、轟出雙響砲，最關鍵一擊出現在9局下2出局，從巨人第4任投手溫恩（Keaton Winn）的手中轟出陽春砲，追成2：2平手，改變球隊命運。
小熊一壘手一壘手布許（Michael Busch）10局下揮出安打，巨人右外野手貝里柯托（Victor Bericoto）接球失誤，讓小熊跑回致勝分，兩隊在3連戰前兩戰扯平。
「這種感覺太棒了。」阿姆斯壯說：「昨天真是奇怪的一天，能夠用這種方式翻過這一頁，真是令人欣慰。」
李政厚從5月15日對道奇隊之戰開始，最近14場比賽都出現安打，其中3場比賽至少4安，打擊率也從2成67升至3成24，在國聯只落後費城人隊馬許（Brandon Marsh）3成35、馬林魚隊羅培茲（Otto Lopez）3成33，本季累積70支安打和馬許並列第5。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。