MLB／艾瓦瑞茲滿貫砲躍居美聯雙冠王 今井達也投5局奪第3勝

太空人隊重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）今天2局下轟出滿壘全壘打，本季第22轟出爐，日薩投手今井達也先發5局失兩分，靠著隊友火力贊助奪下本季第3勝，太空人終場以13：2大勝運動家隊。

運動家23歲菜鳥投手莫里斯（Kade Morris）大聯盟初登板，先發4局被揮出9支安打，包括3支全壘打，投出3次保送，失9分全是自責分，吞下生涯首敗。

太空人首局攻下1分，韋德（LaMonte Wade Jr.）2局下轟出陽春砲，再靠1安、2保送攻占滿壘，接著艾瓦瑞茲轟出右外野方向369英尺滿貫砲，拉大到6：0領先，亞土維（Jose Altuve）3局下也轟出陽春砲，讓莫里斯充分感受震撼教育。

艾瓦瑞茲轟出太空人本季首支、個人生涯第5支滿貫砲，目前22轟、48分打點暫居美聯雙冠王，打擊率3成16排名第2，全壘打數只落後費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）1支，因腿傷進入傷兵名單的白襪隊重砲村上宗隆20轟，在大聯盟排名第3，其餘打者都未達20轟。

太空人5局下狂攻6分，擴大領先到11分，今井達也用92球完成5局任務，被揮出5支安打、出現3次保送，投出8次三振，失兩分都在第3局，本季戰績3勝3敗、防禦率5.24。