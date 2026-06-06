MLB／弗里曼9局再見轟氣走天使 盛讚佐佐木朗希「投得太棒」

洛杉磯道奇今天在主場迎戰洛杉磯天使，演出一場緊繃的投手戰。日籍投手佐佐木朗希本季第11度先發登板，投出旅美後代表作，主投7局用98球，只被敲出2支安打，送出大聯盟生涯新高10次三振，另有2次保送，無失分退場。

雖然道奇打線前段遭到壓制，讓他無緣勝投，但靠著弗里曼（Freddie Freeman）9局下的再見陽春砲，最終以1比0氣走天使，拿下「高速公路大戰」首戰勝利。

大谷翔平休息1場後重返先發名單，但面對老東家投手群4打數無安打，苦吞2次三振，中斷個人連續7場安打與連續19場上壘紀錄。

道奇打線前6局僅敲出2支安打。第4局弗里曼敲出全隊首安，貝茲（Mookie Betts）獲得保送形成一、二壘有人，隨後靠塔克（Kyle Tucker）一壘滾地球推進到二、三壘，但史密斯（Will Smith）遭到三振，攻勢無功而返。第6局帕赫斯（Andy Pages）敲出右外野安打，但隨後盜壘失敗，仍未能突破僵局。

雙方一路0比0進入9局下，道奇終於靠弗里曼一棒結束比賽。9局下半首名打者弗里曼面對上季曾效力道奇的右投耶茨（Kirby Yates），在滿球數後鎖定第6球高位速球揮擊，球飛向右中外野觀眾席，形成飛行距離約123.1公尺的第10號再見陽春砲，也讓道奇以1比0戲劇性贏球。

弗里曼轟出再見全壘打。 路透社

弗里曼開轟瞬間，道奇休息區立刻沸騰。大谷翔平也在板凳上高舉雙手慶祝，隨後衝出休息區加入本壘前的歡慶行列，還在混亂人群中拍了拍弗里曼的頭，露出滿臉笑容。雖然他此役打擊熄火，但仍為球隊再見勝利興奮不已。

弗里曼賽後接受當地轉播單位「SportsNet LA」場邊訪問時，也特別稱讚佐佐木朗希近況火燙。「大概最近4、5場先發吧，他真的太驚人了。」談到佐佐木朗希此役展現的球威，弗里曼表示，「他能投100英里的速球，也能投指叉球。有他站在我們這一邊，真的太好了。他真的不可思議。」

這是道奇本季第3次再見勝利。佐佐木朗希雖然因打線未能即時援護而無緣勝投，但靠弗里曼的再見轟，替佐佐木朗希的精彩先發寫下最完美的勝利註腳。