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MLB／佐佐木朗希絕好調！飆旅美最快161.9公里 繳7局10K無失分

聯合新聞網／ 綜合外電報導
狀態愈來愈出色的佐佐木朗希投出旅美代表作。 法新社
狀態愈來愈出色的佐佐木朗希投出旅美代表作。 法新社

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希今天主場先發對戰洛杉磯天使，投出旅美後最具代表性的一場好球。他主投7局僅被敲出2支安打，送出赴美後單場最多的10次三振，全場無失分退場，可惜道奇打線也遭到天使先發投手戴特莫斯（Reid Detmers）壓制，未能及時提供火力支援，讓佐佐木朗希本季第4勝只能暫時延後。

佐佐木朗希開局就展現驚人球威，首局最快球速來到100.4英里，約161.5公里，並接連三振楚奧特（Mike Trout）與梅克勒（Wade Meckler），直接三上三下。第2局他球速再度提升，測出赴美後最快的100.6英里，約161.9公里，持續壓制天使打線，順利解決3名打者。

第3局佐佐木朗希在2出局後保送弗雷澤（Adam Frazier），但隨後讓內托（Zach Neto）出局，沒有讓對手形成真正威脅。第4局他再添2次站著不動三振，靠著速球與指叉球搭配，讓天使打者難以掌握節奏。

第5局1出局後，佐佐木朗希被馬德里賈爾（Nick Madrigal）敲出左外野方向二壘安打，這也是他本場比賽首次被擊出安打。不過面對後續危機，他用指叉球讓弗雷澤揮棒落空遭到三振，再度守住失分。

第6局，佐佐木朗希先被內托敲出左外野安打上壘，但他沒有因此亂了節奏，接著連續讓楚奧特與梅克勒站著看三振。阿德爾（Jo Adell）隨後擊出三游間滾地球，道奇三壘手艾斯皮諾（Santiago Espinal）成功處理，幫助佐佐木朗希再度無失分結束半局。

來到第7局，佐佐木朗希仍繼續站上投手丘。他先用指叉球三振沃特隆（Gustavo Waltronn），2出局後再以指叉球讓馬德里賈爾揮空吞K，完成單場第10次三振，也改寫個人旅美後單場最多三振紀錄。

揮別季初投球大失控的陰霾，佐佐木朗希進入5月後表現趨於穩定，連續6次先發的責失分都壓在3分以下，近4場更是只有4分責失分，讓他的防禦率從7.00一路壓到4.03，控球狀態改善許多。

佐佐木朗希若能持續維持這樣的球威與控球穩定度，將成為道奇爭取三連霸的重要核心戰力。

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