快訊

MLB／佐佐木朗希絕好調！飆旅美最快161.9公里 繳7局10K無失分

疑不堪校事會議壓力！高雄某國小女老師發文問「這件事」送醫治療

日本吃不到印度咖哩了？異國餐廳因新簽證規定被迫停業

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／鄭宗哲3A單場雙安還對薛則敲長打！廖宥霖新人聯盟再見轟

中央社／ 台北6日電
鄭宗哲手感佳，今天又是2安3打點還有2盜壘。 法新社
鄭宗哲手感佳，今天又是2安3打點還有2盜壘。 法新社

昨天敲出3A本第五轟的波士頓紅襪隊鄭宗哲手感佳，2安3打點還有2盜壘；另外密爾瓦基釀酒人隊18歲野手廖宥霖今天在新人聯盟出賽，2安3打點、延長賽10局下敲出再見2分砲當英雄，旅美生涯首轟出爐。

波士頓紅襪隊3A野手鄭宗哲今天在與多倫多藍鳥隊比賽中，先發打2棒、守游擊，鄭宗哲1局下面對正在投復健賽的3屆塞揚名投薛則（Max Scherzer），敲出一壘方向滾地球出局，3局下壘上有人、1人出局，鄭宗哲對薛則復仇，敲出右外野方向安打、一棒送回2分，靠著趁傳跑上二壘、盜上三壘。

鄭宗哲5局、6局下都吞下三振，8局下敲出中外野方向安打、帶有1分打點，跑出單場第2次盜壘成功，為個人本季第7盜。

鄭宗哲今天總計5打數敲出2支安打，貢獻3分打點，也吞下2次三振，另有2次盜壘成功，助隊以6比3搶勝，賽後打擊率2成40。

釀酒人隊新人聯盟今天與德州遊騎兵交手，釀酒人隊廖宥霖擔任先發第7棒、守三壘，廖宥霖2局下敲出中外野方向安打，但盜壘失敗出局。

廖宥霖4局下選到四壞保送，6局下敲出中外野方向飛球出局，8局下吞下三振，8局下第2次打擊機會，滿壘時再選到四壞保送、擠回球隊追平分，幫助球隊12比12扳平比數。

延長賽10局上遊騎兵攻下1分，10局下1人出局、壘上有人機會，廖宥霖開轟、再見2分砲率隊以14比13搶勝，擊球初速約164公里。

廖宥霖今天總計4打數敲出2支安打、包括個人生涯首轟，選到2次四壞保送、被三振1次，貢獻3分打點當英雄，賽後打擊率上升至1成21。

2026世足賽倒數

波士頓 鄭宗哲

延伸閱讀

MiLB／李灝宇回3A首戰2安打3打點 龍仔同場也敲安

MiLB／林昱珉3A優質先發遺憾吞敗 柯敬賢1A敲2安3打點

日職／林安可二軍敲清壘三壘打 單場2安、3打點手感回溫

MiLB／鄭宗哲砲轟藍鳥王牌希斯！本季第5轟出爐

相關新聞

MLB／佐佐木朗希絕好調！飆旅美最快161.9公里 繳7局10K無失分

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希今天主場先發對戰洛杉磯天使，投出旅美後最具代表性的一場好球。他主投7局僅被敲出2支安打，送出赴美後單場最多的10次三振，全場無失分退場，可惜道奇打線也遭到天使先發投手戴特莫斯（Reid Detmers）壓制，未能及時提供火力支援，讓佐佐木朗希本季第4勝只能暫時延後。

MiLB／剛獲5月最佳投手 林維恩20歲升3A成史上最年輕台將！

運動家隊20歲台灣左投林維恩，今年才是他生涯第2個完整球季，在2A繳出超亮眼成績單，今天被升上3A，成為台灣史上最年輕升上3A的球員，距離升上大聯盟只差一步。

MiLB／鄭宗哲3A單場雙安還對薛則敲長打！廖宥霖新人聯盟再見轟

密爾瓦基釀酒人隊18歲野手廖宥霖今天在新人聯盟出賽，2安3打點、延長賽10局下敲出再見2分砲當英雄，旅美生涯首轟出爐；波...

MLB／大谷翔平防禦率0.74持續改寫歷史 二刀流怪物朝百年紀錄邁進

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平持續用不可思議的表現震撼大聯盟，而且這一次最令人驚豔的舞台並非打擊區，而是在投手丘上。

MLB／今永昇太遭4轟重擊生涯最差 近4戰先發防禦率破10

芝加哥小熊日籍左投今永昇太在主場先發迎戰運動家，原本前5局僅失1分、展現穩定壓制力，但進入比賽後半段卻遭到對手猛烈反擊，不僅單場被敲出4支全壘打，創下個人大聯盟生涯最差紀錄，更在第6、7局接連失分，最終留下6局被擊出6支安打、失6分的成績退場，防禦率增加至4.74。

MLB／孟西跑壘高速碰撞倒地出血 大谷翔平神情擔憂雙手抱頭

洛杉磯道奇隊今天在客場領先情況下慘遭響尾蛇逆轉，不僅被馬提（Ketel Marte）轟出再見全壘打，比賽過程中還折損強打悍將。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。