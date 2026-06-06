MiLB／鄭宗哲3A單場雙安還對薛則敲長打！廖宥霖新人聯盟再見轟

昨天敲出3A本第五轟的波士頓紅襪隊鄭宗哲手感佳，2安3打點還有2盜壘；另外密爾瓦基釀酒人隊18歲野手廖宥霖今天在新人聯盟出賽，2安3打點、延長賽10局下敲出再見2分砲當英雄，旅美生涯首轟出爐。

波士頓紅襪隊3A野手鄭宗哲今天在與多倫多藍鳥隊比賽中，先發打2棒、守游擊，鄭宗哲1局下面對正在投復健賽的3屆塞揚名投薛則（Max Scherzer），敲出一壘方向滾地球出局，3局下壘上有人、1人出局，鄭宗哲對薛則復仇，敲出右外野方向安打、一棒送回2分，靠著趁傳跑上二壘、盜上三壘。

鄭宗哲5局、6局下都吞下三振，8局下敲出中外野方向安打、帶有1分打點，跑出單場第2次盜壘成功，為個人本季第7盜。

鄭宗哲今天總計5打數敲出2支安打，貢獻3分打點，也吞下2次三振，另有2次盜壘成功，助隊以6比3搶勝，賽後打擊率2成40。

釀酒人隊新人聯盟今天與德州遊騎兵交手，釀酒人隊廖宥霖擔任先發第7棒、守三壘，廖宥霖2局下敲出中外野方向安打，但盜壘失敗出局。

廖宥霖4局下選到四壞保送，6局下敲出中外野方向飛球出局，8局下吞下三振，8局下第2次打擊機會，滿壘時再選到四壞保送、擠回球隊追平分，幫助球隊12比12扳平比數。

延長賽10局上遊騎兵攻下1分，10局下1人出局、壘上有人機會，廖宥霖開轟、再見2分砲率隊以14比13搶勝，擊球初速約164公里。

廖宥霖今天總計4打數敲出2支安打、包括個人生涯首轟，選到2次四壞保送、被三振1次，貢獻3分打點當英雄，賽後打擊率上升至1成21。