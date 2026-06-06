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MiLB／剛獲5月最佳投手 林維恩20歲升3A成史上最年輕台將！

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

運動家隊20歲台灣左投林維恩，今年才是他生涯第2個完整球季，在2A繳出超亮眼成績單，今天被升上3A，成為台灣史上最年輕升上3A的球員，距離升上大聯盟只差一步。

林維恩在三級棒球階段都是受到高度關注的好手，2024年才從平鎮高中畢業，以135萬美元簽約金加盟運動家，瘦高的身材搭配左投優勢，除了有出色的投球天賦，再加上他自身的努力，未來性大受看好。

林維恩在去年在第一個旅美球季就從1A、高階1A一路升上2A，單季出賽26場（13場先發），投了87局，飆出117次三振，防禦率3.72。今年更是首度獲邀大聯盟春訓，並且披上中華隊戰袍參與世界棒球經典賽（WBC）。

回到美國後展開新球季，林維恩今年從2A起步，出賽10場都是先發，投了51.1局，被敲出30支安打，有13次保送，失11分，飆出53次三振，戰績3勝1敗，防禦率只有1.93；其中他在5月出賽5場拿下2勝1敗，30.1局的投球送出26K，防禦率1.73，拿下德州聯盟單月最佳投手。

林維恩今年的球探報告，各項評價都快速攀升，也是目前運動家新秀排名第4，搶眼表現擋不住。今天被升上3A，年僅20歲又7個月、在旅美生涯第2年登上3A，超越響尾蛇隊左投林昱珉（21歲2個月），成為史上最年輕被升上3A的台灣球員，也被視為運動家農場體系中最有可能快速升上大聯盟的新秀之一。

2026世足賽倒數

林維恩 大聯盟 平鎮高中

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