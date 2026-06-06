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MiLB／林維恩升上小聯盟3A 20歲寫台將最年輕紀錄

中央社／ 洛杉磯5日專電
美國職棒運動家隊小聯盟投手林維恩（圖）在春訓營傳接球。中央社
美國職棒運動家隊小聯盟投手林維恩（圖）在春訓營傳接球。中央社

美國職棒官網宣布，台灣左投林維恩升上運動家小聯盟最高層級3A，距離大聯盟更進一步。他以20歲又7個月年紀升上3A，創下歷年旅美台灣球員最年輕的紀錄。

林維恩2年前剛從平鎮高中畢業，去年首度展開旅美生涯，第一個完整球季就經歷3個層級，從1A、高階1A升上2A。今年旅美第2季，開季從2A出發，林維恩10場先發繳出高水準的1.93防禦率，投51.1局有53次三振。

3A是小聯盟最高層級，匯集潛力新秀與大聯盟經驗球員，林維恩距離大聯盟又更進一步。

台灣歷年旅美球員超過百人，曾到達3A層級大約3成，平均大約23歲左右。林維恩驚人竄升速度，超越2年前的林昱珉。亞利桑那響尾蛇體系的左投林昱珉2024年升上3A時為21歲2個月。

台灣球員挑戰大聯盟，多數從1A、2A、3A往上爬，但也有王維中的特殊例子。他2014年因為規則五選秀，讓他從新人聯盟直升大聯盟，之後才在3A出賽。王維中登上大聯盟時年僅21歲。

林維恩今年效力運動家2A米德蘭岩石獵人隊（Midland RockHounds）表現屢受肯定。他5月初入選權威媒體「棒球美國」（Baseball America）百大新秀榜，名列全美小聯盟球員前2%的頂級選手。6月初，林維恩獲選德州聯盟的單月最佳投手。

林維恩向運動家3A拉斯維加斯飛行者（Las VegasAviators）報到之後，將與另一名台灣投手莊陳仲敖當隊友。莊陳仲敖旅美第5年，今年25歲。

2026世足賽倒數

林維恩 大聯盟 平鎮高中

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