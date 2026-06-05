MLB／大谷翔平防禦率0.74持續改寫歷史 二刀流怪物朝百年紀錄邁進

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平持續用不可思議的表現震撼大聯盟，而且這一次最令人驚豔的舞台並非打擊區，而是在投手丘上。

面對昨天亞利桑那響尾蛇的比賽中，大谷再度展現王牌身手，主投6局沒有失分，成功壓制對方打線，幫助道奇拿下重要勝利，同時也將本季防禦率進一步壓低至驚人的0.74。隨著球季進入第3個月，大谷正以歷史級的投球表現向大聯盟紀錄發起挑戰。

截至目前為止，大谷在2026年球季已經完成10場先發，戰績6勝2敗，累積投61局送出67次三振，防禦率僅0.74。更驚人的是，他每一場先發至少投滿5局，其中9場投滿6局以上，10場先發中有6場完全沒有失分，而單場最多也只被攻下2分，展現出近乎無解的壓制能力。

數據顯示，自1913年起正式計算自責分以來，大谷翔平開季前10場先發防禦率僅0.74，寫下史上第3低紀錄，僅次2021年塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）的0.56、1966年馬里察（Juan Marichal）的0.59。

此外，本季打者面對大谷的投球，打擊率低至.144，上壘率和長打率分別僅有.224、.211，幾近不可思議的驚人數字。

談到目前的投球狀態時，大谷表示：「我一直努力保持每場比賽都能執行既定計畫，無論球速、控球還是球種搭配，都希望做到最好的平衡。現在最重要的是持續維持健康，並把這種節奏延續下去。」

由於先發間隔時間較其他人長，使得大谷目前投球局數始終離防禦率王資格門檻有些微差距，因此大谷暫時尚未列入官方防禦率排行榜。不過若符合資格，他的0.74防禦率將遠遠領先大聯盟投手。

目前國聯防禦率排行榜由費城費城人左投桑契斯（Cristopher Sanchez）以1.46居首，密爾瓦基釀酒人新秀米西羅斯基（Jacob Misiorowski）以1.65排名第2。

除了持續挑戰塞揚獎、MVP、防禦率王頭銜獎項外，更令人期待的是，大谷如今正朝向一項超越時代的歷史紀錄邁進。

根據大聯盟歷史紀錄，單季防禦率最低的投手為1880年的基夫（Tim Keefe），當年繳出0.86防禦率。大聯盟史上僅有3位符合規定投球局數的投手，能夠在單季將防禦率壓在1以下。歷史前10名最低防禦率紀錄全部出現在1950年以前，其中多數更來自著名的「死球年代」。

近代最著名的紀錄則是1968年「投手年」中，傳奇名投吉布森（Bob Gibson）創下的1.12防禦率。而進入21世紀後，2020年畢柏（Shane Bieber）曾在縮水球季繳出1.63防禦率；若以完整162場賽季計算，則以2015年葛蘭基（Zack Greinke）的1.66防禦率最為出色。

換句話說，在現代棒球高火力環境下，能夠將整季防禦率維持在1以下幾乎是不可能完成的任務。然而如今的大谷卻正朝著這個目標穩步前進。

目前球季還有4個多月時間，談論這些紀錄、數據、獎項仍為時尚早，大谷還是得面對後續體能消耗、對手精密研究以及季後賽席次競爭，乃至於道奇尋求三連霸大業等各種主客觀因素和諸多考驗。

但至少在現階段，這位來自日本的超級巨星正以近乎完美的投球內容持續書寫歷史。