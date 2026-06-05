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MLB／今永昇太遭4轟重擊生涯最差 近4戰先發防禦率破10

聯合新聞網／ 綜合外電報導
小熊日籍左投今永昇太最近4次先發丟掉26分自責分。 美聯社
小熊日籍左投今永昇太最近4次先發丟掉26分自責分。 美聯社

芝加哥小熊日籍左投今永昇太在主場先發迎戰運動家，原本前5局僅失1分、展現穩定壓制力，但進入比賽後半段卻遭到對手猛烈反擊，不僅單場被敲出4支全壘打，創下個人大聯盟生涯最差紀錄，更在第6、7局接連失分，最終留下6局被擊出6支安打、失6分的成績退場，防禦率增加至4.74。

陷入1比6落後局面的小熊打線在比賽尾聲展現驚人韌性，9局下半一口氣灌進4分完成逆轉，包含阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）將功贖罪的再見安打，讓今永免於吞下本季第7敗。

今永此役開賽狀態不俗，前3局完全封鎖運動家打線，甚至未讓任何跑者踏上二壘。雖然第4局遭到對手轟出陽春全壘打失掉第1分，但他仍有效控制局勢，前5局僅失1分，持續為球隊穩住戰局。

然而比賽來到第6局後風雲變色。今永先在1出局後投出保送，讓對手獲得反攻契機，隨後被擊出穿越左中外野的適時二壘安打，失掉第2分。雖然成功抓下第2個出局數，但接下來對方擊出的中外野飛球卻出現意外插曲，小熊中外野手阿姆斯壯在追球時一度失去球的蹤影，導致打者一路奔回本壘形成場內全壘打，讓運動家進一步拉開差距。

談到這次守備狀況，今永並未將責任歸咎於隊友。「球剛被打出去的瞬間，其實我自己也看不到球，不知道球究竟飛到哪裡去了，」今永受訪時表示，「不過那個半局是從保送開始的，如果我沒有投出那次四壞球，局面原本應該能夠更有利。所以當下我最在意的其實是那個保送。」

進入第7局後，運動家打線持續鎖定今永進攻，連續兩名打者開轟，讓小熊教練團不得不做出換投決定。今永帶著凝重神情走下投手丘，也結束了這場艱苦的先發任務。

賽後談到遭遇亂流的原因時，今永坦言自己在面對第三輪打線時的配球策略遭到破解。

今永表示：「從第6局開始，對手已經第3次面對我，我一直在思考該如何重新布局，但實際執行時效果並不理想。未來必須再找到新的壓制模式，建立不同的解決方案，才能在這種情況下繼續有效壓制打者。」

眼看今永就要吞下敗仗，但小熊打線從7局下開始點燃，先是追回兩分；進入9局下半更是展開猛烈反攻，一口氣攻下4分完成戲劇性逆轉。其中原本未列入先發名單的鈴木誠也在代打登場後敲出左外野安打，並在球隊最後的致勝攻勢中跑回再見分，成為逆轉勝的重要功臣之一。

今永昇太在5月中都還維持優異的壓制力，當時戰績4勝3敗，防禦率僅2.32，但接下來4次先發都遭受猛烈砲擊，自責分分別來到8分、7分、5分、6分，近期是一波4連敗，戰績為4勝6敗，防禦率也提升到4.74。

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