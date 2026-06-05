MLB／孟西跑壘高速碰撞倒地出血 大谷翔平神情擔憂雙手抱頭

洛杉磯道奇隊今天在客場領先情況下慘遭響尾蛇逆轉，不僅被馬提（Ketel Marte）轟出再見全壘打，比賽過程中還折損重砲強打。

這場比賽進行至5局、2出局無人在壘時，道奇陣中主砲三壘手孟西（Max Muncy）擊出一壘方向滾地球後全力衝刺。由於投手補位較慢，響尾蛇一壘手瓦格斯（Ildemaro Vargas）在接球後試圖踩壘封殺。

結果雙方在壘包前完全沒有閃避空間，直接正面高速相撞，當下兩人一度無法自行起身，表情痛苦，球場也瞬間陷入一片緊張氣氛。隨後各自在隊職員攙扶下步行返回休息室，兩人皆提前退場接受治療。

道奇球團賽後表示，孟西因出現「呼吸急促症狀」，並且將接受腦震盪相關檢查，因此提前退場。

孟西與瓦格斯正面高速相撞。 美聯社

總教練羅伯茲（Dave Roberts）進一步說明，醫療初步檢查顯示孟西鼻部疼痛並伴隨出血狀況，球隊已決定讓他隔日休兵，以確保安全。

當時未先發、在板凳區觀戰的大谷翔平，在事故發生瞬間也被鏡頭捕捉到緊張反應，甚至雙手抱頭，神情擔憂。

事件發生後，社群平台湧現大量球迷留言，包括「希望沒事」、「看起來太嚴重了」、「不要是腦震盪」、「拜託要平平安安啊」等，對孟西的傷勢表達高度憂心。