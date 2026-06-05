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MLB／道奇終結者史考特遭再見轟擊沉 主帥緩頰：投球內容沒問題

聯合新聞網／ 綜合外電報導
響尾蛇強打馬提轟出再見全壘打。 美聯社
響尾蛇強打馬提轟出再見全壘打。 美聯社

洛杉磯道奇今天客場對響尾蛇隊的比賽，靠著年輕左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）先發6局無失分優異表現，原本握有2分領先優勢，沒想道後面牛棚卻是崩盤，先是在8局下被追平比分，9局下登場的史考特（Tanner Scott）更是被強打者馬提（Ketel Marte）轟出再見全壘打，系列賽雙方戰成2比2平手。

馬提當時是鎖定史考特一顆內角低球四縫線速球，直接讓道奇付出代價。史考特賽後坦言這球是「失投」，對結果相當懊悔。

這已不是他近期首次在關鍵局面失手，他在6月1日對費城人之戰中曾在2分領先的第8局一口氣失掉3分吞敗。不過他強調自己會迅速調整，「離開球場時，我腦中只想著下一場比賽」。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）則替子弟兵緩頰，表示史考特整體球質並無問題，「他整季都為球隊做出貢獻，只是最近3場有2場結果不如預期」。

史考特慘遭一棒擊沉。 美聯社
史考特慘遭一棒擊沉。 美聯社

本場比賽另一焦點是大谷翔平並未出賽。這是他本季第2度缺席比賽，也是自5月中以來相隔19場再次未進入先發或代打名單。

羅伯茲表示，大谷原本「具備出賽可能性」，但考量疲勞與比賽狀況，最終決定不讓他上場。事實上，教練團曾規劃若比賽進入延長賽，大谷可能在適當時機以代打身分登場，但最終未等到該局面。

羅伯茲透露，「如果進入第10局，原本計畫讓他取代羅哈斯（Miguel Rojas）上場打擊」，但由於9局即遭再見轟結束比賽，這項安排未能實現。

他也補充，球隊在當時已面臨替補人手調度壓力，加上孟西（Max Muncy）在今天比賽一次跑壘中因傷提前退場，使得整體人力運用更加受限。

道奇目前在國聯西區仍領先響尾蛇和教士6.5場、7場勝差，接下來將回到主場與天使隊展開3連戰。

大谷翔平今天並未出賽，也沒機會上場代打。 美聯社
大谷翔平今天並未出賽，也沒機會上場代打。 美聯社

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