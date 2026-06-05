聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇終結者史考特遭再見轟擊沉 主帥緩頰：投球內容沒問題
洛杉磯道奇今天客場對響尾蛇隊的比賽，靠著年輕左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）先發6局無失分優異表現，原本握有2分領先優勢，沒想道後面牛棚卻是崩盤，先是在8局下被追平比分，9局下登場的史考特（Tanner Scott）更是被強打者馬提（Ketel Marte）轟出再見全壘打，系列賽雙方戰成2比2平手。
馬提當時是鎖定史考特一顆內角低球四縫線速球，直接讓道奇付出代價。史考特賽後坦言這球是「失投」，對結果相當懊悔。
這已不是他近期首次在關鍵局面失手，他在6月1日對費城人之戰中曾在2分領先的第8局一口氣失掉3分吞敗。不過他強調自己會迅速調整，「離開球場時，我腦中只想著下一場比賽」。
總教練羅伯茲（Dave Roberts）則替子弟兵緩頰，表示史考特整體球質並無問題，「他整季都為球隊做出貢獻，只是最近3場有2場結果不如預期」。
本場比賽另一焦點是大谷翔平並未出賽。這是他本季第2度缺席比賽，也是自5月中以來相隔19場再次未進入先發或代打名單。
羅伯茲表示，大谷原本「具備出賽可能性」，但考量疲勞與比賽狀況，最終決定不讓他上場。事實上，教練團曾規劃若比賽進入延長賽，大谷可能在適當時機以代打身分登場，但最終未等到該局面。
羅伯茲透露，「如果進入第10局，原本計畫讓他取代羅哈斯（Miguel Rojas）上場打擊」，但由於9局即遭再見轟結束比賽，這項安排未能實現。
他也補充，球隊在當時已面臨替補人手調度壓力，加上孟西（Max Muncy）在今天比賽一次跑壘中因傷提前退場，使得整體人力運用更加受限。
道奇目前在國聯西區仍領先響尾蛇和教士6.5場、7場勝差，接下來將回到主場與天使隊展開3連戰。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。