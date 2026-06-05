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MLB／「風之孫」搶打擊王！李政厚又敲4安 7戰19安追平94年隊史紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
李政厚近況火燙，加入國聯打擊王競爭行列。 路透社
李政厚近況火燙，加入國聯打擊王競爭行列。 路透社

舊金山巨人隊今（5）日在客場對戰密爾瓦基釀酒人，上演一場火力全面爆發的打擊大戰，全隊狂掃20支安打，最終以12比9擊敗對手，在4連戰系列賽中以2勝2敗收場。本場比賽從開局到後段皆由巨人打線主導，其中南韓外野手「風之孫」李政厚單場4安，近7戰19分一舉追平隊史94年紀錄，成為全場最大焦點。

李政厚此役擔任先發第5棒、右外野手，全場5打數敲出4支安打，貢獻1分打點、跑回3分，延續近期火燙狀態。他在首局就敲安帶動攻勢，3局擊出帶打點二壘安打，7局更在同一局內兩度上場、兩度敲安，完成單場4安演出。

這場比賽讓他達成連續12場安打，刷新個人大聯盟生涯紀錄；同時，他在最近7場比賽狂敲19支安打，追平舊金山巨人隊（前身紐約巨人隊）自1932年泰瑞（Bill Terry）以來、長達94年的隊史紀錄。

巨人官方社群媒體隨即發布了結合「1932」數字與李政厚的祝賀圖，盛讚他的出色表現。泰瑞在1923年至1936年的14個賽季中，累積擊出2193支安打與154支全壘打，球衣背號「3號」更被巨人球團列為永久欠番，並在1954年入選大聯盟名人堂。

數據顯示，李政厚近7戰打擊率高達.655、OPS達1.483，僅被三振1次，效率驚人。本季至今55場出賽中已有19場至少單場雙安，本場更是本季第4次單場4安表現，打擊率也急速攀升至.322，高居國聯第4名，僅次於費城人馬許（Brandon Marsh）.333、馬林魚洛培茲（Otto Lopez）.332和巨人隊友阿拉斯（Luis Arraez）.325。

韓媒指出，若維持此狀態，李政厚已正式加入國聯打擊王競爭行列。過去國聯尚未有亞洲球員拿下打擊王紀錄，而他正朝歷史首人發起挑戰。

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