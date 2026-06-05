MiLB／莊陳仲敖4.2局5K失2分 最快球速153.5公里

美國職棒小聯盟（MiLB）運動家隊台灣投手莊陳仲敖今天在3A先發，4.2局5次三振、失2分的好投，幫助球隊以5比4擊敗亞利桑那響尾蛇隊3A，最快球速也來到95.4英里（約153.5公里）。

莊陳仲敖今天首局雖被敲出安打但安全度過，第2局則是被敲出三壘安打、全壘打而丟掉2分，3局上連續2次四壞球開局後，靠著雙殺、三振化解；隨後第4局投出3上3下，第5局則是抓到2出局後被敲出二壘安打而退場休息。

莊陳仲敖今天總計以77球投完4.2局，被敲4支安打掉2分，另有5次三振、2次四壞保送，防禦率7.11；隨著運動家隊在第4局逆轉，莊陳退場時球隊取得領先，然而因未滿5局無法取得勝投。