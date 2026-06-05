MLB／美媒讚橫掃球威力確保長留大聯盟 鄧愷威進階關鍵在「這顆球種」

本季轉戰休士頓太空人隊的台灣投手鄧愷威，憑藉極具破壞力的橫掃球（Sweeper）逐漸在大聯盟站穩腳步。這顆橫向位移幅度驚人的決勝球，不僅成為他最重要的武器，也讓原本球速與數據表現平凡的四縫線速球發揮出超乎預期的效果。

分析指出，鄧愷威的橫掃球要維持威脅性，關鍵在於精準的投球位置。如果球路位移不足，或是進入好球帶過深，就有可能遭到打者掌握。然而從投球熱區來看，鄧愷威多數橫掃球都落在好球帶邊緣甚至外側，卻依然能有效製造揮空與弱擊，展現出這顆球種的特殊價值。

更值得注意的是，鄧愷威並非只利用橫掃球對付右打者的外角低位置，他同樣能運用這顆球種攻擊不同區域，增加打者判斷難度。

由於橫掃球擁有優異的橫向位移，使他的四縫線速球雖然均速約94英里、球威並非頂尖，仍能透過兩種球路的共軌效應取得混淆打者的絕佳效果。打者往往在出手瞬間看到相似軌跡，但橫掃球在接近本壘板前突然橫移，造成極大困擾。

這套速球搭配橫掃球的組合，也被認為是鄧愷威未來持續在大聯盟生存的重要基礎。

美媒《Just Baseball》報導分析指出，鄧愷威橫掃球已經具備菁英等級水準，足以成為他留在最高殿堂的保障，然而他最終能發展成先發投手還是牛棚戰力，關鍵還是取決於後續球種的成長幅度。

儘管鄧愷威的橫掃球經常投在好球帶外，但數據顯示這並非明顯缺陷。他本季已利用橫掃球送出25次三振，僅出現9次保送。其中不少保送其實來自打者優秀的選球，而非投球品質不佳。雖然這顆球偶爾會讓他在球數上陷入落後，但考量到橫掃球正是他最具價值的武器，外界普遍認為不應刻意調整其使用方式。

真正需要改善的部分，反而是其他球種的穩定性。鄧愷威過去無論在小聯盟或大聯盟，都曾受到保送偏多的問題困擾，但本季每九局4.07次保送（BB/9）已是他短暫大聯盟生涯最佳表現。與其一味追求更多好球，導致武器球失去威力，不如提升配球深度與球種品質。

目前他的四縫線速球經常因缺乏足夠支援而遭到強勁擊球，因此近年開始增加伸卡球的使用比例，希望藉此製造更多滾地球出局。

不過，以鄧愷威的出手角度來看，伸卡球未必能成為理想解方，類似投球型態的投手中，能長期依靠伸卡球成功者並不多，除了舊金山巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）之外，案例相對有限。

因此，外界普遍認為真正能讓鄧愷威更上一層樓的球種，將是變速球。

從部分投球片段來看，當鄧愷威的變速球能在進壘前產生漂亮的晚段下沉與橫移時，確實具備成為高品質武器的潛力。然而問題在於，目前大多數變速球仍缺乏穩定性，經常出現尾勁不足、球路平坦的情況，也導致他對於這顆球種的信任度有限。

數據也反映出這項問題。鄧愷威本季面對右打者時，僅讓對手繳出0.446 OPS，展現極佳壓制力；但面對左打者時，對手OPS卻高達0.766。若能提升變速球品質與穩定度，他將有更多武器對抗左打者，進一步提高留在先發輪值的機會。

反之，若變速球始終無法成熟，鄧愷威未來最適合的定位可能是牛棚投手。不過這並非負面結果。對太空人而言，無論是培養成先發投手，或是成為高品質後援戰力，都將為球隊未來提供重要貢獻。