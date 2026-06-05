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MiLB／鄭宗哲砲轟藍鳥王牌希斯！本季第5轟出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪3A的內野手鄭宗哲今天敲出本季第五轟。 美聯社
紅襪3A的內野手鄭宗哲今天敲出本季第五轟。 美聯社

效力紅襪3A的台灣內野手鄭宗哲，今天在面對藍鳥3A的比賽中擔任先發第8棒、鎮守二壘，首打席就從正在進行復健賽的藍鳥強投希斯（Dylan Cease）手中敲出本季第5轟，幫助球隊終場以5比1收下勝利。

鄭宗哲首打席在2局下半壘上有人時站上打擊區，面對正在投復健賽的希斯，鎖定一顆內角速球，將球掃向中外野方向，形成一發2分砲。這球擊球初速達100.8英哩，飛行距離426英呎，成為紅襪3A早早拉開比分的關鍵一擊。不過後續兩個打席未能再添安打，4局下擊出左外野飛球出局，6局下則敲成左外野平飛球遭接殺，單場3打數1安打，唯一安打就是全壘打，並貢獻2分打點，賽後打擊率來到2成34。

紅襪3A全場敲出10支安打攻下5分，守備端也沒有發生失誤，前3局建立領先後一路掌控比賽節奏；藍鳥3A直到7局上才攻下全場唯一分數，全隊雖有6支安打，但發生2次失誤，最終以1比5落敗。

希斯休季期間以7年2.1億美元合約加盟藍鳥，本季因左腿筋拉傷被放進15天傷兵名單，此役是他傷後首場復健賽，主投4局被敲出2發全壘打、失掉5分。

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