MLB／輸在第6局崩盤 鄧愷威5局失5分吞本季第4敗

太空人隊台灣投手鄧愷威今天在主場先發出戰海盜隊，開賽先失1分後回穩，投完5局有效壓制海盜打線，但在續投6局上卻遭遇大麻煩，單局失4分，最終留下先發5局失5分（4分自責分）的表現，隊友也沒有給予火力支援，最終太空人以1：5落敗，鄧愷威吞本季第4敗。

鄧愷威與今天初登大聯盟的菜鳥捕手普萊斯（Collin Price）首度搭配，首局被洛威（Brandon Lowe）敲出二壘打，2出局後再讓歐赫恩（Ryan O’Hearn）敲安打失1分，但他狀況隨即回穩。

2局上鄧愷威雖對首名打者克魯茲（Oneil Cruz）投出四壞球保送，但接著製造雙殺，連續抓下9個出局數後，直到第5局才出現單場第2次保送，1出局後被曼根（Jake Mangum）揮出二壘打，他也成功化解二、三壘有人的局面。

鄧愷威前5局僅失1分，第6局續投卻遇上大亂流，被首名打者洛威揮出二壘打，再讓雷諾茲（Bryan Reynolds）再敲安打失分揮出安打失分，對下一棒歐赫恩（Ryan O’Hearn）投第一球、92.5英里（約149公里）的速球又被揮出右外野2分砲，接著還讓岡薩雷斯（Nick Gonzales）敲內野安打。

鄧愷威在6局上連續被敲4支安打失3分退場，之後由歐柯特（Steven Okert）接替登板，但2出局後海盜又靠著太空人失誤跑回分數，鄧愷威帳上失分再加一。

太空人打線則是受到海盜隊火球男瓊斯（Jared Jones）的封鎖，前5局沒有攻下分數，雖在6局下有帕瑞達斯（Isaac Paredes）轟陽春砲追回1分，但也是此戰唯一得分。

今天鄧愷威主投5局用87球，被揮出7支安打（1轟），其中4安集中在第6局，另投出2次保送，有1次三振，失5分有4分是自責分，寫下他本季單場最多失分，承擔敗投，本季防禦率也從2.57上升至3.04。

鄧愷威此戰最快球速達95.7英里（約154公里），而他的招牌橫掃球使用比例為29%，僅製造19%的揮空率。