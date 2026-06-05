MLB／慘了…「法官」賈吉肋骨骨折歸期不明 洋基球團僅說「今年」

洋基隊傳出壞消息，「法官」賈吉（Aaron Judge）近期的不適，最終診斷為右側第一肋骨疲勞性骨折，需要休息和避免激烈運動，預計將在4到6周後再次接受檢查，觀察復原程度，球團表示，他預計會在本季重返賽場。

賈吉最初感到不適的部位是在右肩，在揮棒時會感覺疼痛，先前診斷為右側肋骨附近的挫傷，但進一步檢查以及與多位醫生諮詢後，球團今天透過聲明稿指出，賈吉的傷勢為肋骨骨折。

賈吉的傷勢將缺陣一段不短的時間，洋基並未針對他的歸期給出時間點，僅表示：「預計會在今年球季的某個時間點回歸」。

洋基目前只能等待，預計在4到6周後安排他再次接受檢查，確認肋骨復原程度，再決定下一步。