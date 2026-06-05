MLB／太空人撿到寶？鄧愷威橫掃球威力十足 美媒盛讚：一筆低調神交易

美國職棒大聯盟（MLB）每年休賽季都會出現不少引發熱議的交易案，但除了明星球員與頂級新秀的交易外，更多發生在球隊邊緣名單之間的交易，往往容易被外界忽略。然而，今年1月休士頓太空人與舊金山巨人完成的一筆小型交易，如今卻逐漸被認為可能是本季最成功的補強之一。

當時太空人以低階1A捕手維拉洛爾（Jancel Villarroel）向巨人換來台灣投手鄧愷威，消息公布後幾乎沒有掀起任何討論。畢竟鄧愷威在巨人期間兩個球季僅於大聯盟出賽12場，防禦率高達7.30，外界普遍將他視為球隊深度戰力，而非值得期待的核心投手。

然而轉戰休士頓後，鄧愷威卻展現截然不同的面貌。

根據美媒《Just Baseball》分析，鄧愷威本季在太空人兼任先發與牛棚角色，成為球隊投手調度的重要拼圖。面對輪值傷兵不斷的困境，他先發登板5場繳出3.27防禦率、1.32 WHIP（每局被上壘率）；轉任長中繼後更有1.80防禦率、0.85 WHIP的亮眼成績。

截至今天先發出賽對戰海盜隊之前的成績，鄧愷威在太空人前42局投球累積2.57防禦率、1.10 WHIP以及4.06 FIP（獨立於防守的投球指標），有效填補球隊投手戰力缺口，也成為球隊持續保有季後賽競爭力的重要功臣。

《Just Baseball》的作者史諾登（Clay Snowden）甚至特別撰文形容，這可能是一筆「當初沒有人注意，卻逐漸顯現巨大價值的交易」。

鄧愷威能夠在休士頓站穩腳步，最大關鍵來自他極具威脅性的橫掃球（Sweeper）。

報導指出，太空人球團在接手後，進一步優化鄧愷威橫掃球的投球機制，使其水平位移增加超過1英吋，讓這顆球種的揮空率提升至32.8%。

更特別的是，鄧愷威採用約23度的低肩側出手角度，雖然尚未達到完全側投，但已足以讓球路產生極佳的橫向位移效果。打者往往看到球從內角方向飛來，卻在進入本壘板前突然橫向竄出好球帶，造成極大辨識難度。

數據顯示，對手面對鄧愷威的橫掃球時，打擊率僅有1成01，長打率僅.174，平均擊球初速也只有85.7英里，多數擊球都只能形成軟弱滾地球。

分析認為，這樣的球路特性也進一步放大了他四縫線速球的效果。雖然鄧愷威平均球速約94英里，並非頂尖火球男，但透過速球與橫掃球之間相似的出手軌跡，形成優異的「共軌效應（Pitch Tunneling）」，讓打者難以判斷球種，進而提升整體壓制能力。

近年來，太空人持續展現優異的投手開發能力，不少原本不被看好的投手都能在休士頓體系中找到定位。

除了鄧愷威之外，艾里蓋提（Spencer Arrighetti））、蘭伯特（Peter Lambert）等投手本季也都有不錯表現，再次證明太空人在投手評估、調整與養成方面具備聯盟頂尖水準。

對於正處於世代交替階段的太空人而言，鄧愷威無論最終定位是先發投手或牛棚主力，都已經展現超出預期的價值。從一名幾乎無人關注的交易籌碼，到如今成為球隊重要戰力，這位台灣右投正一步步證明自己的實力，也讓當初那筆不起眼的交易，逐漸成為本季最值得討論的成功案例之一。