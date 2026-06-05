MLB／鄧愷威第6局遭狙擊 對海盜先發5局失5分敗投候選

太空人隊台灣投手鄧愷威今天在主場迎戰匹茲堡海盜隊，首局先失1分後回穩，但投到第6局狀況驟變，連挨4安包括1發2分砲後退場，留下先發5局失5分（4分責失）的表現，沒有等到隊友的火力支援，6局上打完太空人0：5落後，鄧愷威成敗投候選人。

鄧愷威本季第6場先發出賽，也是他生涯首度對戰海盜隊，今天在主場出賽，搭配的則是今天在大聯盟生涯初登場的26歲菜鳥捕手普萊斯（Collin Price）。

鄧愷威開賽先用3球解決海盜隊開路先鋒霍威茲（Spencer Horwitz），接著面對洛威（Brandon Lowe），球數1好3壞後，招牌橫掃球（sweeper）被揮出二壘打，2出局後一顆94.9英里（約153公里）再讓歐赫恩（Ryan O’Hearn）擊出滾地安打失1分，但他隨即飆三振抓下第3個出局數。

2局上鄧愷威對首名打者克魯茲（Oneil Cruz）投出四壞球保送，接著讓羅德里奎茲（Endy Rodríguez）擊出雙殺打，再用飛球解決曼根（Jake Mangum），接著在3、4兩局都投出3上3下。

鄧愷威投到5局再次對克魯茲投出保送，1出局後變速球被曼根（Jake Mangum）揮出二壘打，面臨二、三壘有人的危機，但鄧愷威臨危不亂，先製造內野上空飛球由自己抓下出局數，接著讓霍威茲擊出滾地球出局，力保不失分。

然而6局上鄧愷威卻一開局就遇上大危機，先被首名打者洛威揮出二壘打，接著85.6英里（約137.7公里）的橫掃球被雷諾茲（Bryan Reynolds）再敲安打失分，並且馬上再被歐赫恩（Ryan O’Hearn）抓第一球轟出右外野2分砲，接著又讓岡薩雷斯（Nick Gonzales）敲內野安打。

鄧愷威第6局連續被敲4支安打包括1轟，留下無人出局一壘有人的局面被換下場休息，歐柯特（Steven Okert）接替後先抓下2個出局數，但特里歐洛（Jared Triolo）擊出游擊滾地球造成潘尼亞（Jeremy Pena）失誤，壘上跑者再回到本壘得分，仍計為鄧愷威的失分（非責失）。

鄧愷威此戰主投5局用87球，被揮出7支安打（1轟），其中4安集中在第6局，另投出2次保送，有1次三振，失5分有4分是自責分，寫下他本季單場最多失分，最快球速達95.7英里（約154公里）。

太空人打線前5局也沒能突破24歲火球男瓊斯（Jared Jones），敲出4支安打，沒有攻下分數。