MLB／鈴木一朗參戰水手OB全壘打大賽 義大犀牛洋投也參賽

水手隊創隊50周年，慶祝活動之一將在美國時間8月7日舉辦OB全壘打大賽，隊史傳奇球星鈴木一朗領銜參戰，參賽名單還包括生涯278轟的卡麥隆（Mike Cameron）、前義大犀牛隊洋投史密斯（Ryan Rowland-Smith）。

水手球團今天公布OB全壘打大賽，將在當天水手與光芒賽後登場，比賽由小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）擔任主席，還設置隊長克魯茲（Nelson Cruz）、布爾納（Jay Buhner）。

布爾納表示，「重返西雅圖總是很令人開心的一件事，但50周年紀念會是完全不同層級，我能代表所有過去、現在效力過這支球隊的球員說，這座城市、球迷真的很特別，能讓大家在50周年重返西雅圖真的很酷，也希望所有全壘打大賽的參賽者都有精彩表現，為這場慶典揭開序幕。

生涯3089安、117轟的鈴木一朗，無疑是參者賽中最受矚目，現年52歲的他在退役後擔任總裁特助，體態維持得宜；史密斯是參賽選手裡的唯一投手，5年大聯盟生涯有4年在水手度過，2015年來到台灣，為義大犀牛隊出賽9場，貢獻1勝4敗、防禦率4.70，隨後遭到註銷，近年擔任轉播球評。