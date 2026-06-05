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MLB／棒打洋基左投 費爾柴德本季首安打、首打點出爐

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
費爾柴德本季首安打、首打點出爐。 美聯社
費爾柴德本季首安打、首打點出爐。 美聯社

台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）揮別本季在大聯盟的前兩場出賽5打數全吞K，今天第四局面對洋基隊左投洛登（Carlos Rodón）的變速球，打穿左邊防線，帶有1分打點，本季首安打、首打點一併出爐。

守護者隊今天以1：2不敵洋基隊，費爾柴德擔任第六棒、中外野手，2打數敲出1安打，另有1次保送，賽後打擊率1成43。

面對洋基先發投手洛登，費爾柴德首打席就在第二局、兩出局後選到保送，先解鎖本季首度上壘，隨後史蒂文關（Steven Kwan）擊出平飛球遭到接殺，守護者無功而返。

第四局拉米瑞茲（José Ramírez）安打、霍金斯（Rhys Hoskins）保送，加上拉米瑞茲盜壘成功，兩出局、一三壘有人時輪到費爾柴德，面對第1球87.4哩變速球就出棒，打穿左邊防線，幫助守護者先馳得點。

費爾柴德第七局面對左投希德瑞克（Brent Headrick）遭到三振，守護者以1：2落後進入第九局，兩出局後本該輪到他的棒次，守護者換上德勞特（Chase DeLauter）代打，擊出二壘方向滾地球，成為此役最後一個出局數。

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洋基 費爾柴德 MLB

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