MLB／費仔本季首安棒打洋基左投 貢獻全隊唯一分數

台裔外野手「費仔」費爾柴德6天前升上大聯盟，今天排上先發陣容，對洋基主力左投羅登敲出本季首支安打，打下克里夫蘭守護者唯一分數。

守護者今天客場1比2輸給洋基，全隊受制洋基左投羅登（Carlos Rodon），唯一分數來自費爾柴德4局上一壘安打。他與明星三壘手拉米雷斯（Jose Ramírez）是全隊唯二敲出安打的球員。

羅登主投6局，僅被上述2人敲安，唯一失分就是4局上被費爾柴德敲出左外野方向滾地安打。當時守護者兩人出局、攻占一三壘，費爾柴德相中一記低角度變速球出棒。

洋基後繼3名投手都沒被敲安，鎖住守護者攻勢；再靠著7局下麥馬洪（Ryan McMahon）安打攻下超前分，2比1贏得這場投手戰。

30歲的費爾柴德今年開季從小聯盟出發，5月29日升上大聯盟，今天是他第3場出賽，前2戰5打席全吞三振；今天擔任第6棒中外野手，3次打擊2次上壘，不僅打出關鍵一擊，2局上選到四壞保送，也是全隊首名上壘跑者。

右打的費爾柴德擅長攻擊左投，這場比賽充分展現優勢，也是球隊近日將他升上大聯盟的主因。

他今年在小聯盟3A對左投打擊率0.366，明顯優於對右投打擊率0.250；對左投的整體攻擊指數OPS達1.119，遠高於對右投OPS為0.774。

守護者外野手史帝芬關（Steven Kwan）日前因家庭因素告假，費爾柴德獲得機會升上大聯盟。史蒂芬關缺陣3場之後，已經在2天前歸隊。

史蒂芬關歸隊之後，守護者選擇下放菜鳥外野手郝平（Petey Halpin），把費爾柴德留在大聯盟，借重他的高水準守備與擅長打左投的能力，擔任外野輪替一員，當對方派出左投時，由他先發或代打、代跑。

今年是費爾柴德在大聯盟生涯的第6個球季，仍在努力求表現，爭取站穩先發。他今年季前世界棒球經典賽（WBC）效力台灣隊，打出滿貫全壘打、逆轉全壘打，深獲台灣球迷喜愛。