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MLB／不讓大谷再投1局登防禦率王 道奇主帥解釋換投原因

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇二刀流球星大谷翔平今天收下本季第6勝。 法新社
道奇二刀流球星大谷翔平今天收下本季第6勝。 法新社

道奇日籍球星大谷翔平今天面對響尾蛇「二刀流」出戰，攻擊端4打數3安打、全場5次上壘，投球端6局無失分拿下勝投，賽後僅差1局就能達成規定局數，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也回應未讓大谷翔平投第7局主因。

道奇前六局取得5：0領先，並在7局上再添2分，隨後羅伯茲選擇讓大谷翔平退場休息，留下6局無失分紀錄，賽後防禦率降至0.74，本季投61局只差1局就能補足規定局數，空降防禦率王寶座。

羅伯茲賽後被問到是否考慮讓大谷翔平續投第7局，他給出回應：「我有考慮過，但當時分差已經擴大，所以我們已經讓赫南德茲（Jonathan Hernandez）熱身準備，在領先7分的情況下，我不認為有必要讓他（大谷翔平）繼續投第7局。」

大谷翔平也表示自己可以接受球隊的安排，他說：「如果可以的話，我當然想投滿7局 ，不過當時球隊攻擊狀況很好，分差也持續在拉開，所以我覺得今天投到第6局就夠了。」

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