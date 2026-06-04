MLB／費城人王牌左投連50.2局未丟分 桑契斯擠身歷史前五

費城人左投桑契斯（Cristopher Sanchez）今天面對教士先發再次繳出好投，儘管在第7局掉分讓連續無失分記錄停留在50.2局，但仍足以擠進大聯盟歷史前5紀錄，費城人最終也以3：2贏球，桑契斯奪得本季第7勝。

桑契斯前6局順利封鎖教士打線，7局上被法蘭斯（Ty France）2壘打和梅瑞爾（Jackson Merrill）安打失掉1分，桑契斯連續無失分紀錄破功，最終數字停留在50.2局，比賽也短暫中止，讓全場球迷向桑契斯慶祝，隨後他完成先發任務，今天投7局送8K僅失1分。

費城人在5局下靠賈西亞（Adolis Garcia）2壘打先馳得點，7局下捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto）則轟出超前陽春砲，同一局史瓦柏（Kyle Schwarber）也敲陽春砲，本季23轟持續領跑大聯盟，儘管凱勒（Brad Keller）8局上中繼失掉1分，但費城人終場仍以3：2險勝教士。

桑契斯的連續50.2局無失分紀錄超越傳奇強投吉布森（Bob Gibson），獨居史上最長連續無失分紀錄第五名，賽後他說道：「我從未想過自己能做到這種事，我還需要一些時間消化，到現在我還不敢相信發生了什麼事。」