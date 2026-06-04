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MLB／村上宗隆獲頒美聯五月最佳新秀 單月8轟成第九位得獎日本人

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪日籍強打村上宗隆獲選美聯五月份最佳新秀。 法新社
白襪日籍強打村上宗隆獲選美聯五月份最佳新秀。 法新社

大聯盟今天公布五月份單月個人獎項，白襪日籍重砲村上宗隆獲選美聯單月最佳新秀，他以單月8轟好表現獲獎，成為史上第九位得獎的日本球員，上一位是小熊隊左投今永昇太

村上宗隆在3、4兩月共揮出12轟，進入5月他在轟出8發全壘打，目前累計20轟在美聯僅次太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），同時他單月打下18分打點，單月長打率高達5成56，OPS為.938。

村上宗隆成為第九位獲選單月最佳新秀的日籍球員，前八人分別是鈴木一朗、石井一久、松井秀喜、岡島秀樹、達比修有、大谷翔平、鈴木誠也和今永昇太。同時他也是睽違五年獲獎的白襪球員，上一名球員是梅賽斯（Yermin Mercedes）。

五月份國聯的最佳新秀則是洛磯隊朗菲爾德（TJ Rumfield），其餘單月獎項包含最佳球員美聯運動家隊柯茲（Nick Kurtz）、國聯紅人隊布勒戴（JJ Bleday）；最佳投手美聯太空人隊艾里蓋提（Spencer Arrighetti）、國聯費城人隊桑契斯（Cristopher Sanchez）；最佳後援投手美聯守護者隊史密斯（Cade Smith）與國聯教士隊米勒（Mason Miller）。

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