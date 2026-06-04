MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘
道奇隊與響尾蛇隊4連戰第3場比賽，大谷翔平「二刀流」出賽，繳出先發6局無失分的好投、送出6次三振，擔任開路先鋒則是4打數敲3安打、5度上壘，最終道奇隊以7：0完封響尾蛇，大谷拿下本季第6勝。
大谷翔平今天在投手丘上依舊展現超強壓制力，開賽起連續解決11名打者，在4局下2出局後才被摩瑞洛（Gabriel Moreno）敲出首安、右外野二壘打，但他隨即製造滾地球抓下第3個出局數。
大谷投到6局下1出局後出現保送再被培多莫（Geraldo Perdomo）擊出安打，但接著讓卡洛爾（Corbin Carroll）擊出二壘滾地球形成雙殺，替自己化解危機，他也在投完6局後結束此戰投球任務。
此戰大谷翔平先發6局，用89球，只被敲出2支安打，有1次保送，送出6次三振，沒有三振，最快球速100.4英里（約161.6公里），防禦率再降至0.74。
自1913年自責分率成為官方統計數據以來，只有2名先發投手（不含開局投手）在開季前10場比賽的防禦率比大谷還低，分別為2021年狄葛隆（Jacob deGrom）的0.56，以及1966年馬里寇爾（Juan Marichal）的0.59，大谷排名史上第3。
「打者大谷」今天則是6次打擊機會只有1次被解決，4打數揮出3支安打，選到2次保送，跑回1分，另吞下1K，打擊率3成01。
道奇打線在2局上靠塔克（Kyle Tucker）轟出2分砲打下領先，3局上大谷翔平選到保送上壘，帕赫斯（Andy Pages）揮出二壘打，弗里曼（Freddie Freeman）再敲安送回2分，孟西（Max Muncy）適時安打多添1分，道奇隊單局3分進帳，將比數拉開為5：0。
第7局道奇隊在2出局後由孟西揮出二壘打，之後連兩棒獲保送，滿壘時弗里蘭（Alex Freeland）揮出2分打點安打，道奇隊拉開7分領先，接著大谷翔平遭到三振，也是他此戰唯一被解決的打席。
道奇全場共敲出16支安打拿下勝利，終場以7：0完封響尾蛇隊，大谷拿下本季第6勝。
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