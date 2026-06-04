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MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

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MLB／大谷翔平先發6局無失分送6K 前4打席都上壘

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷翔平今天「二刀流」出賽，面對響尾蛇隊先發登板，主投6局無失分，只被擊出2支安打，飆6次三振。 法新社
大谷翔平今天「二刀流」出賽，面對響尾蛇隊先發登板，主投6局無失分，只被擊出2支安打，飆6次三振。 法新社

道奇隊日籍球星大谷翔平今天「二刀流」出賽，面對響尾蛇隊先發登板，主投6局無失分，只被擊出2支安打，飆6次三振，擔任開路先鋒則是前4打席都上壘、敲出2支安打，7局打完道奇隊7：0領先。

道奇打線在2局上就先替大谷打下領先優勢，貝茲（Mookie Betts）靠失誤上壘，塔克（Kyle Tucker）敲出中右外野方向的2分全壘打，道奇取得2：0領先。 

3局上大谷翔平率先站上打擊區選到保送上壘，帕赫斯（Andy Pages）揮出二壘打形成二、三壘有人，弗里曼（Freddie Freeman）的安打送回2分，孟西（Max Muncy）適時安打再添1分，道奇隊單局又有3分進帳，將比數拉開為5：0。

第7局道奇在2出局後又有攻勢，孟西揮出二壘打，之後連兩棒獲四死球保送，滿壘時弗里蘭（Alex Freeland）揮出2分打點安打，道奇隊拉開7分領先，接著大谷翔平遭到三振，是他此戰首度被解決，結束道奇隊進攻。

「投手大谷」則是開賽起連續解決11名打者，直到4局下2出局後才被摩瑞洛（Gabriel Moreno）揮出二壘打，但馬上讓亞瑞納多（Nolan Arenado）敲出滾地球出局，沒有失分。投到6局下在1出局後投出四壞球保送，接著被培多莫（Geraldo Perdomo）灰安打，但隨後製造雙殺化解危機。

大谷翔平今天投完6局退場，用89球，只被擊出2支安打，有1次保送，沒有失分，送出6次三振，最快球速100.4英里（約161.6公里），防禦率0.74，靠道奇打線的火力支援，成為勝投候選人。

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大谷翔平 道奇

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