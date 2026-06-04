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MiLB／潘文輝後援2局奪勝 高階1A累計9局未失分
效力美國職棒費城人隊高階1A的台灣投手潘文輝，今日後援2局無失分，隨著隊友再見安打贏球，收下旅美生涯在高階1A的首勝，本季在高階1A防禦率也延續完美的0。
潘文輝因為在2024年11月進行手肘韌帶置換手術（Tommy John），去年球季報銷，直到今年重返投手丘，先在1A出賽6場找回手感，5月中旬被升上高階1A。
今天面對紐約大都會隊高階1A，潘文輝在9局上後援登板，演出乾淨俐落的3上3下，然而隨著雙方平手進入延長賽，10局上潘文輝續投，雖被敲出1支安打但靠隊友守備幫助，加上單局2次三振力保不失。
而費城人高階1A在10局下敲出再見安打，以5比4贏球，潘文輝收下勝投，而目前在高階1A出賽7場，合計投9局未失分，累計10次三振，展現極佳狀態。
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