MiLB／李灝宇回3A首戰2安打3打點 龍仔同場也敲安

美國職棒底特律老虎隊台灣好手李灝宇昨天被下放小聯盟3A後，今天就敲出2安打、3分打點，幫助球隊以10比2擊敗芝加哥小熊隊3A，同場出賽的「龍仔」則是4打數1安打。

老虎隊因傷兵歸隊，選擇將李灝宇下放3A維繫出賽頻率，李灝宇也在今天擔任先發第5棒、二壘手，首打席在2局上敲出高飛球出局，4局上敲出滾地球靠野手選擇上壘。

6局上李灝宇敲出擊球初速達105.9英里的強勁一壘安打，送回二壘跑者有1分打點，自己也靠外野手失誤進占二壘，隨後靠隊友安打跑回1分；8局上更敲出左外野二壘安打，清空壘包貢獻2分打點。

9局上李灝宇敲出飛球出局，今天總計5打數2安打，打回3分打點、跑回2得分，賽後打擊率1成94。

而效力小熊隊3A的台美混血好手「龍仔」龍（Jonathon Long）則是先發第3棒、一壘手，1局下先敲出一壘安打，然而接下來3打數都出局，分別是三振及2次內野滾地球，4打數1安打後，打擊率為2成58。